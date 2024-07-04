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Культура

«Михайловскому» подарили книги о родственниках Натальи Гончаровой

12.07.2024 20:12|ПсковКомментариев: 0

Новые книги о семействе жены А. С. Пушкина Н. Н. Пушкиной, урождённой Гончаровой, получил в дар Государственный музей-заповедник «Михайловское».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, две из этих книг поступили в научную библиотеку «Михайловского» из Ярополецкого краеведческого музея, в экспозиции которого ведется рассказ о Пушкине, о представителях рода Гончаровых и о дворце их семьи. Издания «Ярополец: лица, история, судьбы. Родословные росписи» (2009) и «Ярополец: лица, история, судьбы. Семейные хроники» (2011) были подготовлены и выпущены в свет силами Пушкинского общества Московского авиационного института — как итог многолетней кропотливой поисковой, научно-исследовательской работы. В них собраны сведения о владельцах ярополецких земель в XV—XVII веках, даны жизнеописания первых хозяев двух дворянских дворцовых усадеб XVIII века — Загряжских и Гончаровых, Чернышевых.

Ещё одну книгу передали в музей по просьбе председателя Пушкинского общества Эстонии Валерии Бобылёвой — кандидата культурологических наук, преподавателя эстетики и мировой художественной культуры, экскурсовода, лауреата премии Игоря Северянина, автора «Эстонской пушкинианы» и ряда других изданий-исследований о немецких родственниках Н. Н. Гончаровой, в том числе — литературоведческого исследования «И сердцу девы нет закона…», удостоенного диплома Международной литературной премии имени Великого князя Юрия Долгорукого. «Михайловскому» Валерия Бобылёва подарила свою монографию «Загряжские. История рода с конца XIV до начала XXI века». Речь в труде ведётся об участии представителей рода Загряжских в судьбе России, их сословном и социальном статусе на протяжении пяти веков.

В музее также напомнили, что стать пользователем научной библиотеки Пушкинского заповедника в чьём собрании много современных и старинных уникальных изданий, в том числе по истории, литературе и искусству, может любой желающий. Чтобы получить доступ в читальный зал, жителю или даже гостю Святогорья достаточно написать соответствующее заявление на имя директора Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгия Василевича.

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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