Культура

Выставка к 180-летию Римского-Корсакова открылась в Вечаше

Новая выставка «Что ни опера, то сказка», посвященная 180-летию со дня рождения великого композитора, открылась сегодня, 12 июля, в Мемориальном музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше. Это совместный выставочный проект Псковского музея-заповедника и Российского национального музея музыки (Москва) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Основные разделы выставки посвящены важнейшим произведениям Римского-Корсакова, жизни этих произведений на Московских сценах в период Серебряного века и эпохи модерна, а также художникам-модернистам, создававшим эскизы к постановкам опер композитора. Из богатого музейного собрания театрально-декорационной живописи для выставки отобраны эскизы декораций и костюмов к постановкам опер Римского-Корсакова, выполненные русскими художниками разных поколений. Среди них современники композитора – художник Мамонтовской оперы Виктор Васнецов, декоратор Мариинского театра Петр Ламбин и мастера советской эпохи главный художник Большого театра Вадим Рындин, ученики Коровина Сергей Николаев и Иван Алексеев.

Посетители увидят фотографии Н. А. Римского-Корсакова, авторские рукописи и прижизненные издания опер композитора и многое другое. Мультимедийный ряд выставки представляют фондовые записи из коллекции Музея музыки – арии и симфонические фрагменты популярных опер великого композитора-сказочника.

Выставка будет работать в Мемориальном музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше (Псковская область, Плюсский район, деревня Вечаша) с 13 июля до 13 октября.

Телефон для записи на экскурсии: +7 (81133) 26-100.

В 2024 году исполняется 180 лет со дня рождения выдающегося русского композитора Николая Римского-Корсакова. Творческое наследие музыканта включает оркестровые сочинения, кантаты, фортепианные пьесы, романсы. Однако сам Римский-Корсаков считал, что главным жанром в его творчестве является опера.