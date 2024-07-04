Культура

Сотрудник «Михайловского»: крестьянские игры пушкинской поры интересны современным белорусским детям

Площадки Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» на XXXIII Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» пользуются большой популярностью у участников и гостей праздника, сообщают белорусские СМИ.

На площадке Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» на «Славянском базаре в Витебске». Фото сотрудников Пушкинского заповедника и корреспондента издания «Беларусь сегодня» (www.sb.by) Дарьи Титовой.

Одной из самых увлекательных локаций для детей в насыщенной программе субботнего дня «Славянского базара» корреспонденты издания «Беларусь сегодня» называют ложу «А» концертного зала «Витебск», где музей-заповедник «Михайловское» представляет выставку известного художника Игоря Шаймарданова «А.С. Пушкин. Две зимы, два лета». «Гости могут не только познакомиться с творчеством уникального мастера, но и принять участие в подвижных играх пушкинской поры. Немало детей, отложив в сторону гаджеты, присоединились к интерактиву», — констатирует издание.

«Мы благодарны дирекции фестиваля за приглашение принять в нём участие — цитирует газета сотрудника Пушкинского заповедника, замечательного музейного педагога, методиста отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Татьяну Трофимову. — Приятно, что гостям интересны «художественные новеллы» нашего художника: на картинках Игоря Шаймарданова Александр Сергеевич не столько великий поэт, сколько близкий, понятный всем человек, который катается на лошадках, пугает медведя, разговаривает с котом... И в рамках этого выставочного проекта мы пытаемся показать современным деткам то, чем занимались их сверстники двести лет назад в минуты отдыха. Мы рассказываем нашим гостям, что и Пушкин тоже когда-то принимал участие в таких праздниках и играх, иначе не мог бы так описать народную жизнь, с такой любовью передать крестьянский колорит и душевные качества простых людей. И современным детям это интересно. У нас очень много гостей. Только вчера больше ста детей играли с нами в игры из "Сундучка"…»

Напомним, что Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» вот уже в течение нескольких лет участвует в фестивале, который в Витебске ещё называют «васильковым». В нынешнем году Пушкинский заповедник представляет здесь не только выставку работ Игоря Шаймарданова, но и программу «Сундучок» (подвижные игры, бытовавшие в пушкинское время в деревнях северо-запада России), интерактивные занятия по историческому письму «Я к вам пишу…», а также виртуальную экскурсию по псковским пушкинским местам.