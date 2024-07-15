«Членам жюри поднадоело слушать грустные песни»: победительница «Битвы талантов» в Пскове дала советы по подготовке к кастингу

Как подготовиться к кастингу «Битвы талантов», рассказала победительница реалити-шоу Софья Самсонова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
Она посоветовала вокалистам подбирать позитивные композиции.
«Конечно, это конкурс, и песня должна быть позитивная и яркая. Скажу честно, членам жюри поднадоело слушать грустные песни», - пояснила Софья Самсонова.
Заявки от желающих принять участие в «Битве талантов» принимаются в официальной группе проекта. Для участия необходимо отправить информацию о себе и своем таланте в личные сообщения группы. Финал реалити-шоу «Битва талантов» состоится в канун Дня города Пскова — 21 июля, в Зеленом театре.