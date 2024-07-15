Культура

«На халяве вытащить не получится»: руководитель Dance Family рассказал, как оценивают танцевальные номера в Пскове

Об оценке танцевальных номеров в Пскове и кастингах реалити-шоу «Битва талантов» рассказал руководитель школы танцев Dance Family Александр Павлов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«У нас очень разбалованный город в плане танцев. Это очень хорошо. Зритель искушенный, он много чего видел, много чего знает. У нас самый танцевальный город в мире, наверное. В России точно. На квадратный метр у нас очень много танцевальных студий и коллективов, какое-то невероятное количество, больше, разве что, церквей. Профессионализм играет огромную роль. Материал, техника, то, что показывает человек - это уже очень важно, то есть на халяве вытащить не получится. Если ты хорошо не танцуешь, то тебя высоко не оценят», - пояснил Александр Павлов.

Заявки от желающих принять участие в «Битве талантов» принимаются в официальной группе проекта. Для участия необходимо отправить информацию о себе и своем таланте в личные сообщения группы. Финал реалити-шоу «Битва талантов» состоится в канун Дня города Пскова — 21 июля, в Зеленом театре.