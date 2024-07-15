Культура

Руководитель псковской студии Dance Family: «Битва талантов» — семейное место

«Битва талантов» - это доброе, семейное место. Так охарактеризовал реалити-шоу, кастинг которого продолжаются в Пскове, руководитель школы танцев Dance Family Александр Павлов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Если вы хотите подарить городу радость, показать свой талант, то для вас "Битва талантов" - это классный опыт, куда вы должны прийти. Очень важно, чтобы вы все знали, что "Битва талантов" - это доброе, семейное место, где мы все встречаемся, где мы все показываем свое творчество», - сказал Александр Павлов.

Заявки от желающих принять участие в «Битве талантов» принимаются в официальной группе проекта. Для участия необходимо отправить информацию о себе и своем таланте в личные сообщения группы. Финал реалити-шоу «Битва талантов» состоится в канун Дня города Пскова — 21 июля, в Зеленом театре.