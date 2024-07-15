Прижизненные издания опер Римского-Корсакова можно увидеть на выставке в Вечаше

Новая выставка «Что ни опера, то сказка», посвященная 180-летию со дня рождения великого композитора, открылась в Мемориальном музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник
Это совместный выставочный проект Псковского музея-заповедника и Российского национального музея музыки (Москва) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Главная задача открывшейся выставки состоит в том, чтобы попытаться представить всю полноту бесценного творческого наследия Н. А. Римского-Корсакова, которое погружает зрителя в волшебный мир русского фольклора, преобразованного гениальным композитором в новый музыкальный язык. В этом году исполняется 180 лет со дня рождения выдающегося русского композитора.
Оперное творчество композитора, многоплановое и разнообразное, охватывает разные жанры — «весенняя сказка» «Снегурочка», опера-былина «Садко», опера-летопись «Псковитянка», опера-балет «Млада», осенняя сказочка «Кащей бессмертный», опера-лубок «Сказка о царе Салтане», небылица в лицах «Золотой петушок», опера-сказание «Сказание о невидимом граде Китеже» и многое другое.
Композитора недаром называли «великим сказочником»: помимо опер-сказок, созданных на высокохудожественной литературной основе — сказок А. С. Пушкина, пьесы А. Н. Островского, сказочно-фантастические персонажи и сюжетные мотивы пронизывают драматургическую канву многих сочинений композитора.
Основные разделы выставки посвящены важнейшим произведениям Римского-Корсакова, жизни этих произведений на Московских сценах в период Серебряного века и эпохи модерна, а также художникам-модернистам, создававшим эскизы к постановкам опер композитора. Из богатого музейного собрания театрально-декорационной живописи для выставки отобраны эскизы декораций и костюмов к постановкам опер Римского-Корсакова, выполненные русскими художниками разных поколений. Среди них современники композитора — художник Мамонтовской оперы Виктор Васнецов, декоратор Мариинского театра Петр Ламбин и мастера советской эпохи главный художник Большого театра Вадим Рындин, ученики Коровина Сергей Николаев и Иван Алексеев.
«Красочным заключительным аккордом звучат скульптуры малых форм, изображающие героев опер «Сказка о царе Салтане» и "Золотой петушок"», - рассказали в пресс-службе.
Их создатели — известные художники-скульпторы Дулёвского завода Галина Чечулина, дочь знаменитого скульптора Дмитрия Чечулина, автор множества композиций на темы русских сказок, опер, балетов и цирка, а также Ольга Богданова, удостоенная за свои работы бронзовой медали на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году.
Помимо этого, посетители увидят фотографии Н. А. Римского-Корсакова, авторские рукописи и прижизненные издания опер композитора, фотографии Федора Шаляпина в роли Ивана Грозного и многое другое. Мультимедийный ряд выставки представляют фондовые записи из коллекции Музея музыки — арии и симфонические фрагменты популярных опер великого композитора-сказочника.
Выставка будет работать в Мемориальном музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше (Псковская область, Плюсский район, деревня Вечаша) до 13 октября.