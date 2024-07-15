Культура

Прижизненные издания опер Римского-Корсакова можно увидеть на выставке в Вечаше

Новая выставка «Что ни опера, то сказка», посвященная 180-летию со дня рождения великого композитора, открылась в Мемориальном музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Это совместный выставочный проект Псковского музея-заповедника и Российского национального музея музыки (Москва) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Главная задача открывшейся выставки состоит в том, чтобы попытаться представить всю полноту бесценного творческого наследия Н. А. Римского-Корсакова, которое погружает зрителя в волшебный мир русского фольклора, преобразованного гениальным композитором в новый музыкальный язык. В этом году исполняется 180 лет со дня рождения выдающегося русского композитора.

«Римский-Корсаков воплощает в себе все черты русской фольклорной сказочности, богатство гармонического письма и способность оркестра изобразить любое явление природы. Он был примером требовательного к себе и другим, организованного, работоспособного человека», — приводит пресс-служба Псковского музея-заповедника слова генерального директора Российского национального музея музыки, заслуженного деятеля искусств РФ Михаила Брызгалова.

Оперное творчество композитора, многоплановое и разнообразное, охватывает разные жанры — «весенняя сказка» «Снегурочка», опера-былина «Садко», опера-летопись «Псковитянка», опера-балет «Млада», осенняя сказочка «Кащей бессмертный», опера-лубок «Сказка о царе Салтане», небылица в лицах «Золотой петушок», опера-сказание «Сказание о невидимом граде Китеже» и многое другое.

Композитора недаром называли «великим сказочником»: помимо опер-сказок, созданных на высокохудожественной литературной основе — сказок А. С. Пушкина, пьесы А. Н. Островского, сказочно-фантастические персонажи и сюжетные мотивы пронизывают драматургическую канву многих сочинений композитора.

«Я и представить себе не могла, что однажды настанет момент, когда в этих стенах я увижу вещи из центрального музея музыки. Сегодня этот день настал, и я по-настоящему счастлива. Россия — великая страна, но страна славна именно людьми, а русские люди, великие в своей простоте и таланте, очень часто жили и творили именно в усадьбах, поближе к природе. Видимо, русскому человеку особенно важно в полном смысле слова стоять на земле, видеть красоту этой земли и полниться этой красотой, перерождая ее в эти необыкновенные, сказочные оперы, как это делал Николай Андреевич Римский-Корсаков», — отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника, член Совета по культуре при президенте РФ Светлана Мельникова.

Основные разделы выставки посвящены важнейшим произведениям Римского-Корсакова, жизни этих произведений на Московских сценах в период Серебряного века и эпохи модерна, а также художникам-модернистам, создававшим эскизы к постановкам опер композитора. Из богатого музейного собрания театрально-декорационной живописи для выставки отобраны эскизы декораций и костюмов к постановкам опер Римского-Корсакова, выполненные русскими художниками разных поколений. Среди них современники композитора — художник Мамонтовской оперы Виктор Васнецов, декоратор Мариинского театра Петр Ламбин и мастера советской эпохи главный художник Большого театра Вадим Рындин, ученики Коровина Сергей Николаев и Иван Алексеев.

«Красочным заключительным аккордом звучат скульптуры малых форм, изображающие героев опер «Сказка о царе Салтане» и "Золотой петушок"», - рассказали в пресс-службе.

Их создатели — известные художники-скульпторы Дулёвского завода Галина Чечулина, дочь знаменитого скульптора Дмитрия Чечулина, автор множества композиций на темы русских сказок, опер, балетов и цирка, а также Ольга Богданова, удостоенная за свои работы бронзовой медали на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году.

Помимо этого, посетители увидят фотографии Н. А. Римского-Корсакова, авторские рукописи и прижизненные издания опер композитора, фотографии Федора Шаляпина в роли Ивана Грозного и многое другое. Мультимедийный ряд выставки представляют фондовые записи из коллекции Музея музыки — арии и симфонические фрагменты популярных опер великого композитора-сказочника.

Выставка будет работать в Мемориальном музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше (Псковская область, Плюсский район, деревня Вечаша) до 13 октября.