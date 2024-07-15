Культура

Какие иконы уместно дарить родным, рассказали на лекции в Пскове

Выпускница иконописного отделения Санкт-Петербургской духовной академии, студентка 2 курса факультета теологии Псковского государственного университета Анастасия Якубовская выступила в Центральной городской библиотеке Пскова с лекцией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Фото: Центральная городская библиотека

Встреча была посвящена теме «Иконография. Основы ремесла». Лектор рассказала посетителям, почему Андрей Рублёв стал для неё эталоном живописца, как правильно читать его иконы, а также объяснила, какие иконы и в каких случаях уместно дарить родным и друзьям.

Читатели библиотеки получили ответы на вопросы о том, как иконописцы готовят себя к написанию икон (соблюдают ли перед этим пост), есть ли в современной иконописи запретные темы, что такое неоиконопись и почему иконописцы всегда подчёркивают, что у них нетворческая работа.

Лекцию для гостей библиотеки на улице Конной организовал студенческий лекторий «Вольнослушатель».