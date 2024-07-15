Культура

Выставка «Псков восстановленный» откроется 19 июля

Выставка, посвящённая разрушенному в годы Великой Отечественной войны, но восстановленному благодаря подвигу советских людей Пскову - городу-музею с исторически сложившимися ансамблями и новыми постройками, откроется в пятницу, 19 июля, в Псковском музее-заповеднике.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, на выставке будут представлены документы, фотографии, рукописи, книги, картины из фондов Псковского музея. Некоторые из них посетители смогут увидеть впервые.

Большую коллекцию фотографий с видами разрушенного и освобождённого города предоставил для показа на юбилейной выставке Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

Открытие выставки состоится в 15.00 в главном здании музея (ул. Некрасова, 7).