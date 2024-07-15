Культура

Выставка «Железная поступь стальных полков» откроется в Пскове 23 июля

Новая выставка откроется в Псковском музее-заповеднике 23 июля в 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Выставочный проект будет посвящен 80-летней годовщине полного освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков и их пособников. Гости увидят печатные издания, военное снаряжение, документы, фотографии, личные вещи участников освобождения Псковщины из фондов Псковского музея.

Особое место на выставке займут памятные знаки, посвященные юбилейным датам районных и областных центров Псковской земли.

Также Псковских музей представит графические работы советских художников, зафиксировавших облик Пскова, а также Острова и его окрестностей в первые недели после освобождения.

Добавим, выставка «Железная поступь стальных полков» – это совместных проект Псковского музея-заповедника и Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, предоставившего уникальные фотодокументы 1944 года.