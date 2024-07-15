Выставка «Псков восстановленный» открылась в областном центре

Открытые экспозиции «Псков восстановленный» состоялось в главном здании Псковского музея-заповедника 19 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Александр Елисеев / ПЛН
В 1945 году Псков в числе 15 древних русских городов вошел в состав перечня в первую очередь подлежащих восстановлению городов. Выставка посвящена возрождению послевоенного Пскова. В зале представлены документы, фотографии, рукописи, книги, картины из фондов Псковского музея. Многие из них посетители смогут увидеть впервые.
Выставка посвящена людям, которые посвятили жизнь возвращению исторического облика Пскова. Среди архитекторов-реставраторов Юрий Спегальский, Ольга Аршакуни, Эльза Штольцер, Евгений Климов. О них и других героях, которые внесли вклад в спасение и сохранению города, о предметах экспозиции подробно рассказал старший научный сотрудник сектора современной истории Псковского музея-заповедника Андрей Шершеневич.
«Эти рисунки храмов говорят больше чем любой текст. Мне бы очень хотелось, чтобы вы увидели боль через графику», — указал на проекты Ольги Аршакуни по воссозданию разрушенных построек Андрей Шершеневич.
Выставка «Псков восстановленный» — совместный проект Псковского музея-заповедника и центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.