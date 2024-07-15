Культура

В фонд Псковского музея поступили работы петербургской художницы

Фонд изобразительного искусства Псковского музея пополнился работами петербургской художницы Татьяны Парфеновой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Еще в детстве увлечение рисованием привело Татьяну сначала в Детскую художественную студию при Эрмитаже «Мы рисуем в Эрмитаже», а затем в Детскую художественную школу №1 Дзержинского района Ленинграда. Интерес к профессии художника подтолкнул ее к продолжению учебы в «Академическом художественном лицее имени Б. В. Иогансона».

Высшее художественное образование Татьяна приобрела на факультете изобразительного искусства в Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена, одновременно посещая Институт декоративно-прикладного искусства. В настоящее время она является членом Союза художников России. Картины Татьяны Парфеновой хранятся в собрании фонда Союза художников, музейном фонде «Эрмитаж-Выборг», в частных собраниях России, Болгарии, Финляндии. Жанры ее живописных работ разнообразны, но всем им присуща легкость письма, сочность мазка, разнообразие палитры, рассказали в музее.

Псковскому музею художница подарила три свои работы.

«Дождь в Удине»

В 2012 году был создан пейзаж «Дождь в Удине». Этот город на северо-востоке Италии, расположен между адриатическим побережьем и Альпами. Вдохновленная его красотой художница пишет вход в парк, виднеющийся за металлической оградой. Пейзаж написан в неярких пастельных тонах. Серые, зеленые, бежевые погашенные цвета и их переливы передают атмосферу неяркого дождливого дня, отметили в музее.

«Этюд. Импровизатор»

«Этюд. Импровизатор» (2012 г.) посвящен необычной личности музыканта, играющего на фортепьяно. «Его хрупкая фигура свободно откинулась на стул, а руки "порхают" над клавишами. Сочные яркие мазки, кажется, издают музыкальные звуки, причем весьма необычные. Вдохновляющей основой для этого этюда стало личное впечатление художницы от концерта Олега Николаевича Каравайчука (1927-2016) выдающегося композитора, пианиста-виртуоза. По словам автора, во время концерта она пыталась сделать набросок карандашом, но звук, производимый карандашом по бумаге, мешал музыканту сосредоточиться. Карандаш пришлось отложить, но работа, продолженная позднее, сохранила непосредственность первого впечатления внимательного зоркого наблюдателя», - рассказали в музее.

«Розовые лепестки»

Третья работа, подаренная музею художницей, – натюрморт «Розовые лепестки» (2015 г.), – полна свежести и сочности красок. В сосудах, наполненных водой, стоят яркие бордовые розы, роняющие свои лепестки на металлический поднос. Игра света, отражение его на металле, переливы цвета, создают картину полную живописных эффектов, заметили специалисты.