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Культура

«Земное» и «небесное»: открылась выставка к 70-летию классика псковской линогравюры

28.07.2024 17:11|ПсковКомментариев: 0

В Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной) открылась выставка графики члена Союза художников России Александра Шершнева «Линии жизни», посвященная 70-летию со дня его рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке. 

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Эта выставка, по словам организаторов, условно делится на две части: «земное» и «небесное». Половину экспозиции составляют работы Александра Шершнева из коллекции псковского художника Юрия Жулина (это пейзажи с псковскими храмами и башнями), а другую половину – экслибрисы из собственного собрания библиотеки на Конной.

На открытии выставки собравшимся сначала включили видеообращение дочери Александра Шершнева Варвары Пааль, которая поблагодарила всех, кто хранит в Пскове память об её отце, особенно друзей художника и сотрудников библиотеки на Конной, а также порадовалась тому, что его работы до сих пор вдохновляют молодых псковских художников.

После чего библиотекари рассказали, что история выставочного пространства в библиотеке на Конной началась именно с их дружбы с художником Александром Шершневым. Ведь Александр и сам был замечательным книжным иллюстратором, а также много времени проводил с книгами, и других псковских художников привёл в главную псковскую городскую библиотеку, потому что считал, что искусство надо двигать в массы через чтение. Поэтому к открытию выставки его работ сотрудники библиотеки на Конной также подготовили небольшую выставку проиллюстрированных им книг.

Собравшимся на открытие выставки также показали созданный в библиотеке небольшой видеофильм, посвящённый экслибрисам Александра Шершнева.

Затем друзья и коллеги художника поделились своими воспоминаниями о нём и о Детской художественной школе Пскова, с которой всё начиналось. Эта школа открылась в Пскове в 1967 году и первым её директором был псковский график Валентин Васильев, учеником и последователем которого и стал Александр Шершнев. Так вышло, что Александр Шершнев не смог поступить ни в одно высшее художественное учебное заведение, но и без того стал еще одним псковским «гением места», как сказали на открытии выставки ценители его творчества, рассказали в библиотеке. 

Художник Николай Москалев прямо назвал Александра Шершнева псковским классиком. А его друг и однокашник по художественной школе художник Игорь Макеев подчеркнул, что всего два псковских художника были удостоены дипломов Академии художеств, подписанных лично Зурабом Церетели, в том числе один из этих дипломов на имя Александра Шершнева по стечению обстоятельств был передан в Псков уже после смерти выдающегося псковского графика.

Друзья детства рассказали, что в общеобразовательной школе Александр всегда получал тройки по рисованию, потому что рисовал только простым карандашом и ни в какую не хотел пользоваться ни цветными карандашами, ни красками (только много лет спустя стало понятно, почему). Что он всегда был заводилой и увлекался не только изобразительным искусством, но и музыкой.

Во взрослой артистической тусовке Александра Шершнева из-за его иронического характера прозвали Кола Брюньоном. По словам Игоря Макеева, даже в последние дни жизни он не переставал шутить и в больнице держался настолько бодро, что его внезапная кончина стала для всех его друзей страшным ударом.

Собравшиеся в библиотеке на Конной с горечью отметили, что никто из нынешних псковских художников так и не смог заполнить пустоту, образовавшуюся после смерти Александра Шершнева, а также напомнили, что при жизни его выставки были организованы в 150 странах, отметили в библиотеке. 

Выставка «Линия жизни» будет работать в читальном зале библиотеки на Конной в Пскове до 10 сентября.

Теги: #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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