Культура

Художница из Санкт-Петербурга пишет пушкинское Велье

В рамках большого интернет-проекта «Художник и музей» Государственный Пушкинский заповедник сегодня, 30 июля, знакомит подписчиков и гостей своего официального сообщества в социальной сети «ВКонтакте» с творчеством художницы, живописца Натальи Милашевич.

Наталья Милашевич. Церковь в Велье в солнечный день. Со страницы музея-заповедника «Михайловское» «ВКонтакте»

В эти дни Наталья Милашевич работает в старинном купеческом селе Велье, которое входит в состав Государственного Пушкинского заповедника, рассказывает научный сотрудник «Михайловского» Вера Тиханова. Впервые в псковских пушкинских местах Наталья, родившаяся в далёком таджикском городе Худжанде (тогда, в конце 1960-х, он назывался Ленинабад), оказалась по окончании первого курса петербургского Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Удивительная красота и покой здешней земли полюбились ей, и сейчас, когда представился случай снова побывать здесь, художница с удовольствием им воспользовалась. По свидетельству самой Натальи Милашевич, которое приводит в своей публикации Вера Тиханова, нынешняя поездка в Велье для неё это ещё и «…новая творческая страница — возможность поработать в новой для себя технике: написать пейзажи пастелью».

В «Михайловском» напомнили, что проект «Художник и музей» стартовал в музейных соцсетях более двух лет назад. Здесь, под пушкинской рубрикой «Везде передо мной подвижные картины…», заповедник регулярно знакомит своих виртуальных посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье, создавших портреты поэта, иллюстрировавших его стихи или прозу.