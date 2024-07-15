Культура

Бесплатные экскурсии для школьников проведут в Пскове при поддержке Минкультуры

Проект «Музейные маршруты глазами детей» авторства школьницы Анны Тимашовой запущен в Пскове при поддержке Министерства культуры. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила Анна Тимашова.

Фотографии: группа проекта «ВКонтакте»

В 2023 году 10-классница Анна Тимашова победила в конкурсе инициатив II Международного детского культурного форума. Идею проекта с экскурсиями для школьников поддержало Министерство культуры Российской Федерации.

«Идея появилась, когда я поняла, что подросткам интереснее и понятнее информация, услышанная именно в общении со сверстниками. Проект был создан в рекордно короткие сроки. Сразу начался процесс отбора. Было много этапов, например, видеоконференции с представителями из Москвы. И только после них, в финале, я смогла представить свой проект Ольге Борисовне Любимовой - министру культуры Российской Федерации. Самое сложное, наверное, для меня было выступать перед Ольгой Борисовной, мне было необходимо очень четко и грамотно представить проект, чтобы она смогла оценить его. Уже в декабре к нам приедут ребята из Питера и Полярного, чтобы узнать о нашем крае, а также привезут свои материалы, чтобы и мы могли узнать побольше об их малой родине. В перспективе очень бы хотелось охватить все регионы Северо-Запада», – рассказала руководитель проекта Анна Тимашова.

В команду юных организаторов входят 15 школьников из Пскова, Санкт-Петербурга и Полярного, а так же их наставники. Они разработали специальные интерактивные маршруты, которые разжигают интерес к истории Пскова и знакомят с сюжетом романа «Два капитана» уроженца Псковщины Вениамина Каверина.

Маршруты экскурсий:

Современный Псков: креативные молодежные места.

Губернский Псков глазами юного гимназиста начала XX века.

Город Сани Григорьева: места из романа «Два капитана».

Свет арктических звезд: посещение музея романа «Два капитана» и интерактивные квесты.

Видео-экскурсии: Полярный след двух капитанов и Георгий Седов. Цель - Северный полюс.

Первая экскурсия пройдет 6 августа в 17:00 на улице Георгиевской, 4. Вход бесплатный. Необходима регистрация. Справки по телефону: +7 (921) 703-00-16.