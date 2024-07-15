Культура

«Люди и храмы»: фотоконкурс открылся в Пскове

Фотоконкурс «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы», посвященный объектам культурного наследия Псковской области, открылся в Пскове 1 августа. Мероприятие проводится уже в четвертый раз, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В конкурсе принимают участие как псковичи, так и гости города. В программе открытия выставки было вручение призов победителям, роспись участников на фотографиях. Победителям конкурса вручили краеведческий сборник 1989 года.

«Для нас очень важно, что выставка стала традиционной как для псковичей, так для гостей города. Хочу отметить, что участниками становятся и профессионалы, и любители. Очень много молодых лиц заявляются в качестве участников фотоконкурса, это важно отметить. Через их прекрасные работы мы можем рассказать доступным языком об уникальном наследии нашего древнего Пскова», - прокомментировала заместитель директора - начальник отдела «Служба управления объекта всемирного наследия ЮНЕСКО» Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Мария Лисенкова.

В этом году победителями стали 12 участников: Дарья Адмакина,Елена Казандаева, Регина Малашук, Николай Немцев, Елена Плинер, Ирина Соколова, Татьяна Соловьёва, Илария Стрелкова, СКЦ «Троицкий», Ольга Хабарова, Надежда Максимова и Валентина Чеботарёва.

Конкурс организован Службой управления объектом всемирного наследия, особо ценными объектами культурного наследия и объектами деревянного зодчества ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников» при поддержке комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Посетить выставку можно до 30 августа по адресу: улица Пушкинская, 2 (Туристский информационный центр Псковской области). Справки по телефону: +7(953)242-57-00.