«Люди и храмы»: фотоконкурс открылся в Пскове

Фотоконкурс «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы», посвященный объектам культурного наследия Псковской области, открылся в Пскове 1 августа. Мероприятие проводится уже в четвертый раз, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В конкурсе принимают участие как псковичи, так и гости города. В программе открытия выставки было вручение призов победителям, роспись участников на фотографиях. Победителям конкурса вручили краеведческий сборник 1989 года.
В этом году победителями стали 12 участников: Дарья Адмакина,Елена Казандаева, Регина Малашук, Николай Немцев, Елена Плинер, Ирина Соколова, Татьяна Соловьёва, Илария Стрелкова, СКЦ «Троицкий», Ольга Хабарова, Надежда Максимова и Валентина Чеботарёва.
Конкурс организован Службой управления объектом всемирного наследия, особо ценными объектами культурного наследия и объектами деревянного зодчества ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников» при поддержке комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.
Посетить выставку можно до 30 августа по адресу: улица Пушкинская, 2 (Туристский информационный центр Псковской области). Справки по телефону: +7(953)242-57-00.