Культура

Картинная галерея Псковского музея пополнилась новыми работами

В июле в постоянной экспозиции Картинной галереи появились две работы русских художников, которые ранее находились в фондах музея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Первая из них, «Звонница Псково-Печерского монастыря» авторства Евгения Лансере, размещена на втором этаже здания перед входом в основную экспозицию Парадного зала. В состав этой экспозиции вошли произведения из разных источников и, в частности, из коллекции настоятеля монастыря Архимандрита Алипия. В Псковский музей картина поступила в 1975 года вместе с другими завещанными государству работами из этой коллекции.

«Евгений Евгеньевич Лансере – выдающийся живописец, график, художник театра, академик. Он много путешествовал по России, Турции, странам Европы и Америки. На картине, написанной на псковской земле в разгар весны 1904 году, изображена прекрасная многопролетная звонница – подлинный шедевр древней псковской архитектуры. Бело-розовые ветви цветущих яблонь переднего плана образуют своего рода постамент, над которым возвышается эта архитектурная доминанта всего ансамбля Псково-Печерского монастыря. Палитра ясных светлых красок создает атмосферу радостной мажорной приподнятости», – сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Вторая работа распологается на первом этаже здания, в разделе экспозиции, посвященном искусству периода начала ХХ века – на стенде с работами художников объединения «Мир искусства».

Работа «Старый дом в Париже» написана в 1909 году Исааком Бродским. Живописец, график, художник театра, педагог, в 1930-е годы он возглавлял Всероссийскую Академию художеств. Его творческий путь был насыщен участием в различных творческих объединениях, среди которых было и художественное объединение «Мир искусства». Его участники сыграли важную роль в развитии искусства периода Серебряного века и придерживались идеалов символизма и модерна.

«Работа «Старый дом в Париже» была написана в дореволюционный период творчества Исаака Израилевича, когда музыкальность его живописи особенно проявилась в реалистических пейзажах. Примыкая к традициям русского лирического пейзажа, «Старый дом в Париже» обладает своеобразием, свойственным творчеству этого художника. Ажурное узорчатое переплетение ветвей деревьев перед домом образует с ним своего рода легкую орнаментальную связь, привносит в пейзаж черты декоративности и одновременно делают облик дома весьма загадочным, романтическим. Работа поступила в музей из Петроградского музейного фонда в 1920 году», – отметили в Псковском музее-заповеднике.