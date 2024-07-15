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Культура

Артисты из Карелии и Марий Эл выступят на фестивале «Великие традиции» в Пскове

02.08.2024 15:27|ПсковКомментариев: 0

В августе Псков станет центром притяжения музыкантов-народников из разных уголков России. С 16 по 25 августа здесь пройдет всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции», который объединит творческие коллективы, дуэты, солистов из Республик Карелии и Марий Эл, Московской и Псковской областей, Санкт-Петербурга.

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре народного творчества, основной площадкой фестиваля станет Финский парк, где 17 августа состоится торжественное открытие и конкурсные прослушивания музыкантов.

В этот день для гостей мероприятия в парке будет работать интерактивная площадка «Ремёсла древней Псковщины». Все желающие смогут принять участие в мастер-классах, играх и забавах. Ярким событием фестиваля станут выступления оркестра русских народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии под руководством заслуженного артиста Московской области Алексея Сысоева.

Завершится конкурс 18 августа большим гала-концертом и награждением победителей. А 19 августа псковичей и гостей города приглашают на выставку традиционных народных инструментов Псковской области в парке Строителей.

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Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». 

Теги: #конкурс
Источник: Псковская Лента Новостей
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