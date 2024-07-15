Культура

Опубликована карта площадок изборского фестиваля «Железный град»

Опубликована карта с основными площадками фестиваля «Железный град», который пройдет в Изборске, завтра, 3 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Источник: Изборский музей-заповедник

Напомним, фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» пройдет в Изборской крепости. В программе – торжественное открытие фестиваля, проход и построение участников, дефиле исторического костюма, лекторий, сражение по правилам маневров, турнир лучников, детские и ремесленные площадки, выступление этно-фолк-группы Bee Celtic и мастер-классы по народным танцам.

«Мы не верим в прогнозы, но заранее подготовились. Обратите внимание, в случае дождя ристалище и концертная площадка будут перенесены на территорию за Никольским собором. Места для зрителей – на боевом ходу под крышей», - рассказали в музее.

В учреждении обратили внимание, в Изборске наблюдаются перебои с работой интернета.