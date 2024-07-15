Культура

Изборское «Счастье»

Образы счастья. Могут ли они быть одинаковыми у совершенно разных людей? Можно ли изобразить счастье так, чтобы оно стало доступно каждому человеку? Получить ответы на эти вопросы и погрузиться в ностальгию по советскому детству могут посетители новой выставки музея-заповедника «Изборск».

Корреспондент Псковской Ленты Новостей посетил музей в поисках собственных «образов счастья», а также смог перенестись на машине времени в Изборск середины прошлого века и познакомиться с селянами.

Воспоминания во всю стену

Экспозиция «Образы счастья», собрала в себе полотна из фондов Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, выставку организовали при поддержке министерства культуры РФ. Она открылась 12 июля, и за это время она успела собрать восторженные отзывы.

По словам сотрудников музея, посетители серебряного возраста порой выходят с выставки в слезах – настолько сильные чувства ностальгии вызывают у них полотна с изображением сцен жизни середины прошлого столетия.

Казалось бы, в сюжете картин нет ничего необычного, но они заставляют остановиться и рассмотреть написанное. Будни крестьян, посевная, пионеры и комсомольцы, нежная мама с ребенком и увлеченные школьники в музее... Повседневная жизнь наших мам и пап, бабушек и дедушек улыбается нам с больших ярких полотен (порой они занимают целую стену – настолько масштабен советский соцреализм).

Все представленные на выставке картины – это дипломные работы начинающих профессиональных художников послевоенного времени. Каждому из мастеров на момент написания было уже больше 30 лет. Раньше закончить учебные заведения они просто не могли – была война, были совсем другие заботы. Более того, некоторые творцы успели побывать в лагерях и вернулись в эпоху хрущевской оттепели, в страну надежд и жажды покорения высот. Кажется, без такого жизненного опыта создать подобные произведения вряд ли вышло бы.

Кстати, многие художники родились почти одновременно с Советским Союзом и проживали свою юность в в самой молодой стране земного шара. Наверное, поэтому и на картинах, и в скульптуре можно увидеть молодых девушек и юношей, весело и уверенно смотрящих в свое будущее.

Гуляя по выставочному залу, замечаешь интересные нюансы. Вот картина Нины Веселовой «Награжденный учитель». Титулованный педагог заходит в класс, и его встречают восхищенные ученики. Правда, почему-то преимущественно девочки. Полотно написано в 1950 году, товарищ Сталин еще жив, и его портрет становится неотъемлемой частью школьного класса. Под портретом еще одна примета эпохи – стенгазета «Молодой ленинец». Третьей весомой точкой наряду с вождями становится поэт Александр Пушкин – книгу под его авторством держит в руках одна из учениц.

Обилием красных оттенков удивляет картина «За мир» Дмитрия Беляева (1952 год). На селе выборы, люди идут голосовать, как понятно из названия, не за кандидата, а за светлое будущее. На переднем плане стол, покрытый кумачовой скатертью, на избе – яркие плакаты и транспаранты. Отблески цвета флага СССР заметны в орденах и медалях голосующих, в галстуке пионера и фуражке военного, и даже в искре огнива в руках мужчины.

И, наверное, особую теплоту у посетителей серебряного возраста вызывает картина с изображением резвящихся в снегу детсадовцев. Ребятня одета в меховые шубки и шапки. Кажется, похожие были у многих и передавались из рук в руки. Рядом – уже повзрослевшие девушки (что примечательно – разных национальностей, судя по костюмам) сидят за столом и читают книги. В обычном школьном сюжете проглядывается мотив дружбы народов, один из главных в советскую эпоху.

Эти и другие сюжеты в декорации реальной жизни, а не художественных полотен можно увидеть во дворе музейного пространства. Здесь развешены увеличенные пленки с фотографиями из архивов местных жителей. Рабочие будни, учеба в школе, семейные вечера, свадьба, танцы по выходным... Жизнь изборян была очень насыщенной. И, поверьте, эту ожившую историю стоит увидеть.

Выходные в Изборске – это всегда разнообразный отдых. Здесь каждый найдет для себя интерес по душе: выставки и мастер-классы, фестивали и концерты в сочетании с дивной природой и красотой средневековой крепости оставляют неизгладимое впечатление в сердцах не только туристов, но и местных жителей.

Екатерина Мазепина

Фотографии Александра Елисеева