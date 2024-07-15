Культура

Это огонь! На арт-симпозиуме под Изборском покажут обжиг огромной глиняной скульптуры

Недалеко от Изборска есть уникальное место — деревня Потолово, где находятся остатки массивных, сложенных из камней строений народа сето. Новые жители этой местности, переехавшие сюда из Москвы и Петербурга, увидели здесь идеальное место для творчества. Поэтому деревня уже второй год становится площадкой проведения культурных мероприятий.

В этом году с 16 по 25 августа на древних фундаментах Потолово пройдет арт-симпозиум «Новая Земля». В его программе: лекции, экскурсии, выставка арт-объектов, огненный перформанс и огненная скульптура. Подробности узнала Псковская Лента Новостей.

Искусство на древнем фундаменте

Организаторами арт-симпозиума «Новая Земля» стали художник-керамист из Сигово Елена Макарова и ее друзья из объединения «Художники 24», которые уже проводили здесь в прошлом году арт-фестиваль «Лисички взяли спички». Мероприятие собрало на территории Потолово художников, керамистов, актеров, музыкантов, а его результатом стала арт- выставка под открытым небом и обжиг большой глиняной скульптуры, которая сейчас находится на территории керамической мастерской в Сигово.

«Именно во время прошлогоднего фестиваля стала заметна такая тенденция, что его участники делают не просто искусство ради искусства, а изучают локальный контекст и уже, опираясь на него, создают свои работы. Идея той же огненной скульптуры, девушки с прялкой, была навеяна общением с Татьяной Николаевной Огаревой, которая 30 лет была хранительницей частного музея народа сето. И мы решили сделать следующее мероприятие более углубленным в локальный контекст», - рассказала об идее арт-симпозиума Елена Макарова.

Именно поэтому был выбран формат не фестиваля, а арт-симпозиума, который предполагает научно-исследовательский подход. «Лично для меня интересна тема мультикультурности, испокон веков присущая Печорскому району. Он всегда был в приграничье, и самое главное, здесь всегда существовали разные народы: финно-угорские, балтийские, славянские. И эти народы не жили отдельно: их культуры перемешивались, накладывались друг на друга. Это было и в средние века, это есть и сейчас. Очень хочется привлечь внимание к этой теме», - отметила организатор мероприятия.

Местом проведения арт-симпозиума снова станет деревня Потолово. Именно туда более 10 лет назад переехали молодые творческие люди из Москвы и Петербурга. «Это практически полностью заброшенная деревня в Печорском районе. Более 10 лет назад, когда мы ее нашли, в ней официально числился один житель. Чем она привлекла нас на тот момент и чем привлекает сейчас? В ней расположены великолепные каменные остовы старинных амбаров. Эти монументальные постройки хороши даже спустя годы. Видно, насколько умелые люди их создавали! Грани гранита гораздо сложнее обрабатывать, чем известняк. И спустя 100 лет после начала их постройки, даже без кровли, они продолжают стоять и вполне пригодны, чтобы их ремонтировать и дальше использовать», - рассказала Елена Макарова.

Переселенцы хотели создать в деревне эко-поселение и даже начали строить общий дом. Но мечтам не суждено было сбыться: из большой компании друзей к жизни в деревне привыкли немногие. «Большинство вернулись в города. А у нас возникла идея создать здесь культурный центр, арт-резиденцию, куда могли бы приезжать художники, музыканты, театралы для того, чтобы уединиться в окружении исторических объектов и творить на лоне природы», - рассказала Елена Макарова.

Арт-симпозиум «Новая Земля» станет первым шагом, чтобы привлечь внимание к этой территории.

Название мероприятия тоже связано с историей десятилетней давности, но обрело новый смысл. Новой Землей переселенцы из столиц называли деревню Потолово. Придуманное ими название локации прижилось и стало нарицательным.

«Нам показалось, что для арт-симпозиума это название подходящее, потому что художники будут создавать арт-объекты в жанре современного искусства на многовековых традициях, опираясь на эти знания. На древней земле будут рождаться новые смыслы», - пояснила Елена Макарова.

Под изборским небом

Площадка в деревне Потолово уже готовится к проведению арт-симпозиума. На территории деревни есть круглый дом — образец экологичности и эклектики, и живописные развалины вокруг него.

В настоящее время команда проекта расчищает пространство для палаточного лагеря и летней кухни, возводит навес над одним из фундаментов, где будет обустроена мастерская.

«Под ним будет стоять несколько столов для лепки скульптур», - пояснила организатор.

Также на территории будет создана зона отдыха с местом для вечерних костров. И, конечно, готовится площадка для размещения будущих арт-объектов.

Делать экспонаты для выставки под открытым небом будут 15 приглашенных художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Пскова. Уже известно, что в их числе известный скульптор Артемий Максимау, участник многочисленных выставок и ярмарок, в частности, самой крупной в России ярмарки искусства Cosmoscow. Также на арт-симпозиум приедет опытный керамист, член союза художников Нина Павлова и куратор арт-пространства «Художники 24», мультимедийный художник Катерина Алимова.

Художники будут создавать свои работы на основе впечатлений от Печорского района, личных исследований, наблюдений, лекций историков и антропологов, экскурсий и встреч. Итогом их творчества станет парк скульптур под открытым небом, который торжественно презентуют в один из открытых для публики дней симпозиума. Кураторы расскажут о проекте, а художники поделятся историями создания своих работ.

Таких дней будет три: 17 и 18 августа организаторы приглашают всех желающих на познавательные лекции, которые пройдут в Сигово, в бывшем здании музея Татьяны Николаевны Огаревой и в деревне Потолово, а 24 августа гостей ждет огненная программа на основной площадке мероприятия.

Игры с огнем

Мастера-керамисты покажут, насколько ярким и захватывающим зрелищем может стать обжиг керамических изделий. Сразу после открытия парка скульптур, участников и гостей мероприятия ждет обжиг раку. «Это традиционный японский обжиг керамики. Раскаленные предметы извлекаются из печи с помощью щипцов и опускаются в резервуар с опилками. Благодаря происходящим химическим реакциям глазурь на керамике приобретает непредсказуемые живописные эффекты и металлический блеск», - пояснила организатор.

Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по покраске изделий или приобрести свежеиспеченное произведение искусства.

Но самой зрелищной частью программы станет огненная скульптура. Так называется способ обжига очень большого изделия. «Скульптура будет высотой около 2 метров. Она ставится на топку из кирпича, как на подиум и закрывается «коконом» из специального термоупорного материала. В кульминационный момент керамисты снимают термоизолирующий материал, и зрителю предстает раскаленная докрасна статуя, окруженная искрами и языками пламени», - рассказала куратор проекта Катерина Алимова.

По ее словам, подготовкой к обжигу огненной скульптуры занимаются Артемий Максимау и художник-фарфорист Варвара Копнина. «Варвара - по образованию астрофизик. Она создает авторские глазури», - добавила куратор проекта.

«Эскиз скульптуры будет рождаться коллективно, принимать участие в лепке и обжиге будут все участники симпозиума. Это будет общая символическая работа художников. Естественно, она останется как часть парка скульптур», - рассказала Катерина Алимова.

Другие созданные в ходе арт-симпозиума произведения также составят основу постоянной экспозиции на территории деревни Потолово. К ним же присоединится и «Женщина с прялкой» - главный экспонат предыдущего фестиваля.

ПОДРОБНОСТИ

Программа публичных дней арт-симпозиума «Новая Земля»:

17 августа

12.00 - 13.30 — Лекция «Археология Печорского района». Юлия Колпакова, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории (Псков ГУ).

Адрес: дер. Сигово, бывшее здание музея Т.Н. Огаревой (Лекция будет доступна в записи)

14.00 - 15.30 — Открытая беседа «Художественный взгляд на настоящее Печорского района».

Адрес: дер. Сигово, керамическая мастерская Елены Макаровой

22.00-23.00 — Презентация «Керамика в 20-м и 21-м веке». Катерина Алимова, мультимедийный художник, куратор

Адрес: Новая Земля, дер. Потолово, (Онлайн-трансляция и в записи)

18 августа

10.30-12.00 — Лекция «Пограничные Печоры и границы в Печорах». Наталья Петрова, культуролог, культурный антрополог, фольклорист. Кандидат филологических наук. Старший научный сотрудник РГГУ, зав.кафедрой культурологии и социальной коммуникации РАНХиГС

Адрес: дер. Потолово, (Онлайн-трансляция и в записи)

12.30-14.00 — Лекция «Этноботаника Печорского района». Ольга Беличенко, участник проекта PhytoLex, ЕУСПб.

Онлайн (Онлайн-подключение и в записи)

19.00-20.30 — Лекция «Наследие vs практика: художник как антрополог». Александра Володина, кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии РАН, исследовательница современного искусства.

Онлайн (Онлайн-подключение и в записи)

24 августа

18.00 — Торжественное открытие парка скульптур + экскурсия.

19.00 — Публичный обжиг раку.

20.00— Огненный перформанс от «Художников 24» — сочетание театра, мистерии, огня и иронии.

21.30 — Обжиг огненной скульптуры

Как добраться?

Координаты эко-поселения в деревне Потолово Печорского района Псковской области. 57.698058, 27.614634

Добраться до места проведения арт-симпозиума «Новая земля» можно на личном автотранспорте. «По запросам можем помочь с трансфером и встретить небольшие группы в Старом Изборске, до которого из Пскова примерно раз в час ходит автобус», - отметили организаторы. «Заблудиться не дадим!»

Светлана Синцова

Фото организаторов мероприятия