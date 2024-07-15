Это огонь! На арт-симпозиуме под Изборском покажут обжиг огромной глиняной скульптуры

Недалеко от Изборска есть уникальное место — деревня Потолово, где находятся остатки массивных, сложенных из камней строений народа сето. Новые жители этой местности, переехавшие сюда из Москвы и Петербурга, увидели здесь идеальное место для творчества. Поэтому деревня уже второй год становится площадкой проведения культурных мероприятий.
В этом году с 16 по 25 августа на древних фундаментах Потолово пройдет арт-симпозиум «Новая Земля». В его программе: лекции, экскурсии, выставка арт-объектов, огненный перформанс и огненная скульптура. Подробности узнала Псковская Лента Новостей.
Организаторами арт-симпозиума «Новая Земля» стали художник-керамист из Сигово Елена Макарова и ее друзья из объединения «Художники 24», которые уже проводили здесь в прошлом году арт-фестиваль «Лисички взяли спички». Мероприятие собрало на территории Потолово художников, керамистов, актеров, музыкантов, а его результатом стала арт- выставка под открытым небом и обжиг большой глиняной скульптуры, которая сейчас находится на территории керамической мастерской в Сигово.
«Именно во время прошлогоднего фестиваля стала заметна такая тенденция, что его участники делают не просто искусство ради искусства, а изучают локальный контекст и уже, опираясь на него, создают свои работы. Идея той же огненной скульптуры, девушки с прялкой, была навеяна общением с Татьяной Николаевной Огаревой, которая 30 лет была хранительницей частного музея народа сето. И мы решили сделать следующее мероприятие более углубленным в локальный контекст», - рассказала об идее арт-симпозиума Елена Макарова.
Именно поэтому был выбран формат не фестиваля, а арт-симпозиума, который предполагает научно-исследовательский подход. «Лично для меня интересна тема мультикультурности, испокон веков присущая Печорскому району. Он всегда был в приграничье, и самое главное, здесь всегда существовали разные народы: финно-угорские, балтийские, славянские. И эти народы не жили отдельно: их культуры перемешивались, накладывались друг на друга. Это было и в средние века, это есть и сейчас. Очень хочется привлечь внимание к этой теме», - отметила организатор мероприятия.
Местом проведения арт-симпозиума снова станет деревня Потолово. Именно туда более 10 лет назад переехали молодые творческие люди из Москвы и Петербурга. «Это практически полностью заброшенная деревня в Печорском районе. Более 10 лет назад, когда мы ее нашли, в ней официально числился один житель. Чем она привлекла нас на тот момент и чем привлекает сейчас? В ней расположены великолепные каменные остовы старинных амбаров. Эти монументальные постройки хороши даже спустя годы. Видно, насколько умелые люди их создавали! Грани гранита гораздо сложнее обрабатывать, чем известняк. И спустя 100 лет после начала их постройки, даже без кровли, они продолжают стоять и вполне пригодны, чтобы их ремонтировать и дальше использовать», - рассказала Елена Макарова.
Переселенцы хотели создать в деревне эко-поселение и даже начали строить общий дом. Но мечтам не суждено было сбыться: из большой компании друзей к жизни в деревне привыкли немногие. «Большинство вернулись в города. А у нас возникла идея создать здесь культурный центр, арт-резиденцию, куда могли бы приезжать художники, музыканты, театралы для того, чтобы уединиться в окружении исторических объектов и творить на лоне природы», - рассказала Елена Макарова.
Арт-симпозиум «Новая Земля» станет первым шагом, чтобы привлечь внимание к этой территории.
Название мероприятия тоже связано с историей десятилетней давности, но обрело новый смысл. Новой Землей переселенцы из столиц называли деревню Потолово. Придуманное ими название локации прижилось и стало нарицательным.
«Нам показалось, что для арт-симпозиума это название подходящее, потому что художники будут создавать арт-объекты в жанре современного искусства на многовековых традициях, опираясь на эти знания. На древней земле будут рождаться новые смыслы», - пояснила Елена Макарова.
Площадка в деревне Потолово уже готовится к проведению арт-симпозиума. На территории деревни есть круглый дом — образец экологичности и эклектики, и живописные развалины вокруг него.
В настоящее время команда проекта расчищает пространство для палаточного лагеря и летней кухни, возводит навес над одним из фундаментов, где будет обустроена мастерская.
«Под ним будет стоять несколько столов для лепки скульптур», - пояснила организатор.
Также на территории будет создана зона отдыха с местом для вечерних костров. И, конечно, готовится площадка для размещения будущих арт-объектов.
Делать экспонаты для выставки под открытым небом будут 15 приглашенных художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Пскова. Уже известно, что в их числе известный скульптор Артемий Максимау, участник многочисленных выставок и ярмарок, в частности, самой крупной в России ярмарки искусства Cosmoscow. Также на арт-симпозиум приедет опытный керамист, член союза художников Нина Павлова и куратор арт-пространства «Художники 24», мультимедийный художник Катерина Алимова.
Художники будут создавать свои работы на основе впечатлений от Печорского района, личных исследований, наблюдений, лекций историков и антропологов, экскурсий и встреч. Итогом их творчества станет парк скульптур под открытым небом, который торжественно презентуют в один из открытых для публики дней симпозиума. Кураторы расскажут о проекте, а художники поделятся историями создания своих работ.
Таких дней будет три: 17 и 18 августа организаторы приглашают всех желающих на познавательные лекции, которые пройдут в Сигово, в бывшем здании музея Татьяны Николаевны Огаревой и в деревне Потолово, а 24 августа гостей ждет огненная программа на основной площадке мероприятия.
Мастера-керамисты покажут, насколько ярким и захватывающим зрелищем может стать обжиг керамических изделий. Сразу после открытия парка скульптур, участников и гостей мероприятия ждет обжиг раку. «Это традиционный японский обжиг керамики. Раскаленные предметы извлекаются из печи с помощью щипцов и опускаются в резервуар с опилками. Благодаря происходящим химическим реакциям глазурь на керамике приобретает непредсказуемые живописные эффекты и металлический блеск», - пояснила организатор.
Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по покраске изделий или приобрести свежеиспеченное произведение искусства.
Но самой зрелищной частью программы станет огненная скульптура. Так называется способ обжига очень большого изделия. «Скульптура будет высотой около 2 метров. Она ставится на топку из кирпича, как на подиум и закрывается «коконом» из специального термоупорного материала. В кульминационный момент керамисты снимают термоизолирующий материал, и зрителю предстает раскаленная докрасна статуя, окруженная искрами и языками пламени», - рассказала куратор проекта Катерина Алимова.
По ее словам, подготовкой к обжигу огненной скульптуры занимаются Артемий Максимау и художник-фарфорист Варвара Копнина. «Варвара - по образованию астрофизик. Она создает авторские глазури», - добавила куратор проекта.
«Эскиз скульптуры будет рождаться коллективно, принимать участие в лепке и обжиге будут все участники симпозиума. Это будет общая символическая работа художников. Естественно, она останется как часть парка скульптур», - рассказала Катерина Алимова.
Другие созданные в ходе арт-симпозиума произведения также составят основу постоянной экспозиции на территории деревни Потолово. К ним же присоединится и «Женщина с прялкой» - главный экспонат предыдущего фестиваля.
Светлана Синцова
Фото организаторов мероприятия