Культура

Выставка изделий псковских мастеров народного творчества открылась в Доме ремесел

Выставка изделий псковских мастеров народного творчества «Псковский мир» открылась в Доме ремесел в Пскове 5 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Выставка включила в себя несколько направлений: керамика, авторская и народная кукла, художественная ковка, ткачество. Вниманию зрителей представлены работы более 40 мастеров выполненные в различных техниках и жанрах. Псковские мастера продолжают и возрождают ремесленную культуру региона.

Псковская керамика на выставке представлена коллекциями фаянса Галины Драчевой, гончарными изделиями Юрия Пересады.

Псковское ручное ткачество демонстрируют ткачихи Лииви Покровская, Нина Петрова, Татьяна Бойкова, Валентина Минжонок. Нарядные узорные пояса вытканы Еленой Михайловой, Светланой Пожар, Ольгой Васильевой.

В экспозиции представлены работы знаменитых псковских кузнецов Павла Шаповалова, Андрея Степанова, Владимира Салова.

Художник Павел Егупец, Михаил Волков, Георгий Михайлов – представляют искусство резьбы по дереву.

Лоскутный текстиль и вышивку показывают Екатерина Родихина, Светлана Куркина, Надежда Макуха, Наталья Николаева.

Плетением из лозы, бересты, болотных трав занимается группа мастеров: Владимир Власов, Юрий Ильин, Владимир Зверев, Ирина Константинова, Александр Цопов.

«Такие выставки очень важно проводить, поскольку они знакомят зрителей с традиционными ремеслами, рассказывают о том, как трансформируется эта культура в XXI веке. Ведь очень важно двигаться вперед, не забывая своих корней. Данные выставки - это проход в прошлое, знакомство с тем, как создавали предметы быта и искусства наши прабабушки и прадедушки», – отметила главный специалист отдела декоративно-прикладного творчества и ремесел Елизавета Максимова.

Также участники открытия могли принять участие в мастер-классе в технике «Роспись» под руководством мастера по сложному древнерусскому шитью Натальи Николаевой.

Режим работы выставки: пн-пт 10:00-18:00, сб 12:00-18:00. Адрес: улица Некрасова, 8. Справки по телефону +7(811)266-39-37, +7(811)266-17-49.