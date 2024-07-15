Культура

Интернет-акцию «Хожу в русском» запустят в Псковской области

Интернет-акцию «Хожу в русском» запустит Псковский областной центр народного творчества с 10 по 13 августа в социально сети «ВКонтакте». Акция приурочена ко Дню русского сарафана с целью привлечения интереса к русскому народному костюму. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Для участия в акции всем желающим необходимо сделать фотографии в народных костюмах. Просто надеть его недостаточно, нужно рассказать об истории костюма и особенностях. Также можно рассказать о костюмах своих предков, в которых они запечатлены на старинной семейной фотографии, если таковые есть.

Сделать это можно в фото- и видеоформате. Готовые материалы с рассказом о костюме необходимо разместить в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #хожуврусском #деньрусскогосарафана.