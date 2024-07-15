Культура

Камерный концерт со стихотворениями Пушкина и музыкой Глинки состоялся в Пороховых погребах Псковского кремля

Камерно-вокальный концерт «Любовь поэта» прошёл в Пороховых погребах на территории Псковского кремля 6 августа. В атмосфере, схожей с салонами конца XIX начала XX века, жители Пскова смогли насладиться классической музыкой и произведениями великих поэтов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Музыкальная программа концерта состояла из произведений композиторов пушкинского времени. Звучали произведения гениев двадцатых-тридцатых годов XIX века: Шуман, Шуберт, Глинка.

Литературная составляющая охватила авторов немного разных эпох, но в основном – современников Пушкина. Прозвучали самые чувственные произведения таких великих поэтов как: Гёте, Гейне, Дельвиг, Баратынский, Кольцов и сам Пушкин. Прозвучали самые лирические, «от сердца к сердцу» песни и романсы.

На концерте упомянули праздничную дату, которая отмечается в этом году, 185 лет со дня рождения Николая Римского-Корсакова. В честь этого в Пороховых погребах можно было услышать два дуэта: «Пан» и «Песня песен». Они прозвучали с участием солиста Камерного хора МФТИ Глеба Лугонцова (баритон), музыкант является уроженцем Пскова.

Также на вечернем концерте выступили Екатерина Лескова (меццо-сопрано) и Анастасия Косинова (фортепиано). Они являются выпускницами Московской консерватории и лауреатами международных музыкальных конкурсов.