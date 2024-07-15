Культура

В Псковском музее откроется выставка костюмов Натальи Шабельской

Выставка «Русский стиль: собрание русской старины Н. Л. Шабельской» откроется в Псковском музее 11 августа. Экспозиция подготовлена совместно с Русским этнографическим музеем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Экспонатами выставки станут костюмные предметы и уникальные фотографии 1890-х годов, на которых запечатлены модели в девичьих и женских народных костюмах из коллекции Натальи Шабельской. Пока действует выставка, будет организована новая культурно-образовательная интерактивная программу для детей и взрослых «Палитра русского костюма».

Посетители программы смогут узнать о всех особенностях русского национального костюма, секретах росшива деталей и головных уборов. Затем участники отправятся в музейную мастерскую, где создадут кокошник в традиционной технике «сажение по бели».

Напомним, интерактивная программа пройдёт 11 августа в 14:00 в фойе Главного здания музея на улице Некрасова, 7 в Пскове.