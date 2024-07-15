Культура

Праздничное семейное мероприятие «Спасибо за всё» пройдет в Пскове 14 августа

Праздничное семейное мероприятие «Спасибо за всё» пройдёт в честь Яблочного, Медового и Орехового Спасов на территории Псковского музея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Традиционные русские народные праздники отметят яркими гуляньями. В программу входят развлечения и для детей, и для взрослых. Для посетителей проведут интерактивно-фольклорную экскурсию «Обережный поясок» по выставкам и объектам Двора Постникова.

Также для гостей будет работать ярмарка, где можно будет взять печатный пряник, пасечный мёд и вкусные чаи. В концертной программе примут участие ансамбли «Скоморошина», «Брусника», «Гайтан» и «Уграда».

Напомним, праздник состоится 14 августа в 18:00 во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого, 2.