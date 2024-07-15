Культура

Второй выпуск тревел-шоу Псковского музея выйдет 8 августа

Второй выпуск тревел-шоу «Скорей в музей!» Псковского музея-заповедника выйдет в четверг, 8 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Вторая серия будет посвящена фестивалю реконструкций «Довмонт Псковский». Ведущий поучаствовал во всех активностях мероприятия и передал свои ощущения в выпуске. Пока выпуск не вышел, все желающие могут посмотреть тизер.

Напомним, премьерный выпуск передачи вышел в сообществе музея 1 августа и был посвящен Варлаамовской башне.