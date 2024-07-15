Культура

Выставка Сергея Сиренко открылась в Пскове

Открытие выставки «Здесь был Пушкин» состоялось в выставочном зале Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В.А. Каверина 7 августа, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На выставке представлены картины Сергея Сиренко, посвящённые местам жизни Александра Пушкина. Михайловское, в котором жил Александр Пушкин, и другие места, где провёл своё детство и значимые периоды жизни великий русский поэт, изображены на холстах.

Помимо этого на экспозиции представлены объекты, книги и реставрационные работы над которыми работал Сергей Сиренко в течении своей жизни.

Художник пообщался с посетителями библиотеки и рассказал о подготовке к выставке. Он отметил связь между литературой и изобразительным искусством и признался, что библиотека для детей и юношества им. В.А.Каверина его любимое место в Пскове.