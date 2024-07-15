Культура

Международный молодежный симфонический оркестр выступит с открытым концертом в Великих Луках

Концерт международного молодежного симфонического оркестра состоится в Доме культуры Ленинского комсомола в Великих Луках 18 августа в 17:00. Вход на мероприятие свободный. Об этом администрация города Великие Луки сообщила в своем Telegram-канале.

Музыканты из семи стран представят программу, посвященную трем юбилейным датам 2024-го года: 225 лет со дня рождения Александра Пушкина, 185 лет со дня рождения Модеста Мусоргского и 180 лет со дня рождения Николая Римского-Корсакова.

Со сцены Дома культуры в исполнении молодых музыкантов из России, Китая, Сербии, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана прозвучат как хорошо известные произведения русской классики, так и редко исполняемые композиции. В программе концерта:

Модест Мусоргский. Симфоническая картина «Ночь на Лысой горе»;

Николай Римский-Корсаков. Симфоническая картина «Три чуда»;

Михаил Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила»;

Петр Чайковский. Фрагменты из оперы «Мазепа»;

Игорь Стравинский. «Поганый пляс» из балета «Жар-птица».

Художественный руководитель и главный дирижёр Алексей Репников. В рамках проекта запланированы концерты в Санкт-Петербурге, Выборге, Пскове, Великих Луках, а также в музеях-усадьбах выдающихся деятелей русской культуры.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.