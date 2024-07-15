Культура

Брасс-бэнд Krewe из Петербурга закрывает проект «Галерея Джаз» в Пскове. ФОТО

Заключительный концерт проекта «Галерея Джаз» проходит во внутреннем дворике Поганкиных палат сегодня, 8 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

На площадке Псковского музея-заповедника выступает брасс-бэнд Krewe из Санкт-Петербурга.

Krewe – это музыкальная группа с берегов Невы – 9 музыкантов, хорошо известных по сотрудничеству с большим количеством именитых артистов и коллективов, таких как Optimistica Orchestra, Markscheider Kunst и другими. Ансамбль состоит из труб, саксофонов, тромбонов, тубы, перкуссии и ударных.

Репертуар составляют оригинальные авторские композиции, а также музыка лучших брасс-бэндов мира, каверы на популярные композиции в оригинальных аранжировках.