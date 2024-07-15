Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
урок этикета в общественной бане
«Чистая вода» в Псковской области
О сохранении лесов лесов и водоёмов
Без срока давности
Другой век псковских аграриев
новый взгляд на бизнес
Розыгрыш билетов «Ози: Голос джунглей» 
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
Господин Рейтингомер
«Банщикам» закон не писан?
карта отдыха и туризма
обзор
гранты для фермеров
Жизненно важный онлайн
привлекательность работы на земле
 
 
 
ещё Культура 15.07.2024 13:290 Выставка, посвящённая сказочному композитору 08.08.2024 20:490 Брасс-бэнд Krewe из Петербурга закрывает проект «Галерея Джаз» в Пскове. ФОТО 08.08.2024 20:400 Выставка заслуженного художника России Александра Крылова открылась в Пскове 08.08.2024 20:370 Второй выпуск нового тревел-шоу «Скорей в музей!» выпустил Псковский музей-заповедник 08.08.2024 20:200 Концерты органной и ансамблевой музыки пройдут в Печорах в августе 08.08.2024 19:440 Проект «Дорога к Пушкину — наша общая дорога» объединил свыше 50 тысяч зрителей
 
 
 
Самое популярное 02.08.2024 14:3710 Интерактив: В Пскове забыли про День ВДВ 01.08.2024 20:560 В Пскове прошли обыски в рамках громкого уголовного дела Минобороны 01.08.2024 13:193 В коррупционном деле экс-замминистра обороны и «Военторга» появился «псковский след» 03.08.2024 21:430 Еще шесть псковичей погибли в ходе СВО 06.08.2024 20:483 Массовое ДТП произошло на улице Генерала Маргелова в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Брасс-бэнд Krewe из Петербурга закрывает проект «Галерея Джаз» в Пскове. ФОТО

08.08.2024 20:49|ПсковКомментариев: 0

Заключительный концерт проекта «Галерея Джаз» проходит во внутреннем дворике Поганкиных палат сегодня, 8 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

На площадке Псковского музея-заповедника выступает брасс-бэнд Krewe из Санкт-Петербурга. 

Krewe – это музыкальная группа с берегов Невы – 9 музыкантов, хорошо известных по сотрудничеству с большим количеством именитых артистов и коллективов, таких как Optimistica Orchestra, Markscheider Kunst и другими. Ансамбль состоит из труб, саксофонов, тромбонов, тубы, перкуссии и ударных. 

 

Репертуар составляют оригинальные авторские композиции, а также музыка лучших брасс-бэндов мира, каверы на популярные композиции в оригинальных аранжировках.

Теги: #концерт #музыка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как обходитесь без горячей воды в период отключения?
В опросе приняло участие 134 человека
08.08.2024, 22:000 Российские ученые нашли способ повысить урожайность пшеницы на четверть 08.08.2024, 21:400 Псковские приставы и таможенники посетили приют для животных «Лесопилка» 08.08.2024, 21:381 Псковским заключенным рассказали куда они смогут устроиться после освобождения 08.08.2024, 21:370 Высотные работы по установке прапора завершены на Изборской башне Псково-Печерского монастыря
08.08.2024, 21:360 Путин подписал закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет 08.08.2024, 21:200 Первокурсники-курсанты узнали о деятельности совета учащихся 08.08.2024, 21:000 Псковичи могут побороться за призовой фонд в 15 млн рублей в конкурсе «ТопБЛОГ» 08.08.2024, 20:490 Брасс-бэнд Krewe из Петербурга закрывает проект «Галерея Джаз» в Пскове. ФОТО
08.08.2024, 20:470 Отказ ТИК Плюсского района в проведении референдума признали законным 08.08.2024, 20:400 Выставка заслуженного художника России Александра Крылова открылась в Пскове 08.08.2024, 20:370 Второй выпуск нового тревел-шоу «Скорей в музей!» выпустил Псковский музей-заповедник 08.08.2024, 20:200 Концерты органной и ансамблевой музыки пройдут в Печорах в августе
08.08.2024, 20:000 Средства маткапитала на оплату образования с начала года направили 468 псковских семей  08.08.2024, 19:440 Проект «Дорога к Пушкину — наша общая дорога» объединил свыше 50 тысяч зрителей 08.08.2024, 19:400 Международный молодежный симфонический оркестр выступит с открытым концертом в Великих Луках 08.08.2024, 19:200 Более 32 тысяч самопроверок провели работодатели через сервис «Электронный инспектор» с начала года
08.08.2024, 19:000 В России в два раза вырос спрос на нянь для кошек 08.08.2024, 18:400 Пскович получил «повестку» и лишился доступа к аккаунту на «Госуслугах» 08.08.2024, 18:310 Ремонт дороги в пушкиногорской деревне Исса завершен 08.08.2024, 18:210 Житель Псковской области понес наказание за незаконные действия с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами
08.08.2024, 18:200 Три турнира по классическим шахматам проходят в Пскове 08.08.2024, 18:000 Семьи с остатком маткапитала до 10 тысяч рублей получат уведомление от Соцфонда 08.08.2024, 17:500 Почти 90 кошек отправились из Псковской области в 12 стран мира с начала года 08.08.2024, 17:480 Познакомиться с бытом народа сето смогут псковичи в День коренных народов
08.08.2024, 17:430 Якиманский девичий монастырь с Полонища станет темой лекции в Пскове 08.08.2024, 17:410 Новые пешеходные переходы появились в районе ЖК «Европа» под Псковом 08.08.2024, 17:400 Стартует всероссийская онлайн-акция «Культурный маршрут Фанагории» 08.08.2024, 17:340 Блиц-турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд состоится в Пскове
08.08.2024, 17:340 Показы Фестиваля правильного кино прошли в Великих Луках  08.08.2024, 17:300 Полицейские задержали подозреваемых в нанесении 900 граффити с рекламой наркотиков на стены зданий в Пскове 08.08.2024, 17:280 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 8 августа 08.08.2024, 17:140 Кражу велосипеда из подъезда раскрыли в Невеле
08.08.2024, 17:100 Борьба с коррупцией – бессмысленная и беспощадная 08.08.2024, 17:060 Узнать о быте предков в XVI веке смогут псковичи на историческом празднике «Воевода Шуйский» 08.08.2024, 17:050 «Три мудреца»: Деградация политического класса? ВИДЕО 08.08.2024, 17:040 ТОС формирует новые аллеи на улице Бульвар в городе Дно
08.08.2024, 17:001 Президент РФ подписал закон об ответственности военнослужащих за использование гаджетов 08.08.2024, 16:570 Действия трижды судимого пьяного водителя пресекли подростки в Пскове 08.08.2024, 16:500 «Кросс нации» состоится в Великих Луках 21 сентября 08.08.2024, 16:450 Выставка, в которой переплелось всё
08.08.2024, 16:420 Великолучанин заплатит штраф за избиение полицейского 08.08.2024, 16:400 Поток туристов в Псковскую область увеличился на 14% 08.08.2024, 16:290 Пенсионер в джинсовой куртке пропал в Пскове 08.08.2024, 16:250 Путин подписал закон о штрафах за треш-стримы
08.08.2024, 16:200 «Эхономика»: Аркадий Мурылев о защите прав псковских предпринимателей. ВИДЕО 08.08.2024, 16:100 Строительную компанию в Псковской области обязали вернуть более 7 млн рублей банковской гарантии 08.08.2024, 16:000 Координационный кабинет для детей с редкими заболеваниями откроется в детской областной больнице в Пскове 08.08.2024, 15:510 Опрос ПЛН-ТВ: занимаются ли псковичи самолечением?
08.08.2024, 15:430 Фонтан в сквере имени 60-летия Октября в Пскове переходит на новый режим работы с 12 августа 08.08.2024, 15:390 Дизайн-код для ларьков готовятся принять в Пскове 08.08.2024, 15:270 Старинный дом купца Трофимова собираются отремонтировать в Гдове 08.08.2024, 15:180 Три новых артиста пополнили труппу Великолукского драмтеатра
08.08.2024, 15:090 Памятник культовой игре «Тетрис» установят в Москве 08.08.2024, 15:020 Три человека погибли в ДТП на трассе «Псков» в Гатчинском районе 08.08.2024, 14:590 Выплаты на школьную форму нуждающиеся многодетные семьи в Псковской области получат к 15 августа  08.08.2024, 14:530 Спрос на смартфоны в золотом цвете вырос в Пскове – аналитики
08.08.2024, 14:450 Почти в два раза могут поднять цены на аренду для размещения ларьков в Пскове 08.08.2024, 14:364 «Дневной дозор»: почему россиянам американские выборы интереснее отечественных? 08.08.2024, 14:280 Метеорный поток запечатлел астрофотограф в Изборске. ФОТО 08.08.2024, 14:171 Арбитражный управляющий «Евро-Керамики» потребовала привлечь к субсидиарной ответственности Владимира Панченко и Николая Рассадина
08.08.2024, 14:110 Историями псковских предприятий предлагают поделиться представителям трудовых династий 08.08.2024, 14:030 С какими проблемами сталкиваются псковские предприниматели, рассказал бизнес-омбудсмен 08.08.2024, 13:590 Капремонт проведут в филиале Псковской облветлаборатории в Великих Луках 08.08.2024, 13:450 Страдающего деменцией пожилого великолучанина нашли живым
08.08.2024, 13:360 Аркадий Мурылев: Состояние бизнеса в Псковской области улучшается 08.08.2024, 13:272 Молодёжь в дефиците 08.08.2024, 13:160 Каждый четвертый пскович ничего не знает о цифровом рубле — опрос 08.08.2024, 13:060 Четыре автомобиля повредил пьяный водитель в Пскове. ФОТО
08.08.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: деградация политического класса? 08.08.2024, 13:020 Злоумышленники обманули пожилых великолучанок и завладели их деньгами 08.08.2024, 12:561 Сотрудница великолукского СИЗО повредила связки на работе 08.08.2024, 12:530 Клиенты Tele2 могут заказать бесплатную проверку утечки персональных данных от «Солар»
08.08.2024, 12:490 «Никогда не видел подобного»: вилохвоста букового обнаружили в псковских лесах 08.08.2024, 12:410 Администрация Пскова заказала снос свыше 35 аварийных домов 08.08.2024, 12:330 Почти пять тысяч боровиков собрали грибники в лесах по трассе Псков - Гдов 08.08.2024, 12:240 В связи с отключением серверов YouTube происходит сбой в видеотрансляциях с эфиров радио «ПЛН FM»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru