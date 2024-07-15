Культура

Второй выпуск нового тревел-шоу «Скорей в музей!» выпустил Псковский музей-заповедник

Второй выпуск нового тревел-шоу «Скорей в музей!» вышел в сообществе VK Псковского музея-заповедника сегодня, 8 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Он посвящен музейному событию этого лета – фестивалю исторической реконструкции «Довмонт Псковский», который состоялся 13 июля.

Вместе с ведущим зрители совершат путешествие по площадкам фестиваля, поупражняются в стрельбе из лука, изготовят памятную монету, поучаствуют в «конном» турнире и, конечно же, насладятся эпичными поединками реконструкторов.

Проект реализуется в рамках конкурса от ВКонтакте «VK Гранты – поддержка проектов в сфере культуры и искусства», одним из победителей которого Псковский музей стал в этом году. Впереди аудиторию Псковского музея ждет еще 8 выпусков шоу, а пока – скорей в музей!

С выпуском можно познакомиться по ссылке.