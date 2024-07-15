Культура

В Пскове опубликована программа всероссийского фестиваля «Великие традиции»

Стала известна программа всероссийского фестиваля «Великие традиции», который пройдёт в Пскове на территории Финского парка 17-18 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Фестиваль «Великие традиции» стартует 17 августа. В течение двух дней псковичи под звуки народных инструментов погрузятся в атмосферу музыкальных традиций и насладятся неповторимыми мелодиями. Программа начнётся с торжественного открытия фестиваля-конкурса.

В Финском парке для гостей праздника будет организована интерактивная площадка «Ремёсла древне Псковщины», где можно принять участие в различных мастер-классах по прикладному искусству.

Также в рамках продолжения фестиваля 19 августа откроется выставка традиционных народных музыкальных инструментов Псковской области «Сохраняя, приумножаем», экспозиция развернется на территории парка Строителей.

Проект реализуется с использованием гранта, представленного Российским фондом культуры, в рамках федерального проекта «Творческие люди» и национального проекта «Культура».