Культура

«Память сей важной заслуги не изгладится»: организаторы поделились историей проведения праздника «Воевода Шуйский»

Впервые праздник «Воевода Шуйский» был проведен в 2016 году к 435-летию обороны Пскова. Уже 3 года он проводится совместно с Псковским музеем-заповедником и Российским военно-историческим обществом. Об этом в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» рассказала методист духовно-нравственного направления Молодежного центра Марина Иванова.

«Сам праздник назван в честь воеводы Ивана Петровича Шуйского, который возглавлял оборону города от войск польского короля», - подчеркнула Марина Иванова.

Она напомнила слова историка Николая Карамзина из «Истории государства Российского»: «Но то истина, что Псков или Шуйский спас Россию от величайшей опасности, и память сей важной заслуги не изгладится в нашей истории, доколе мы не утратим любви к отечеству и своего имени».

«Это значит, что не только воевода Иван Петрович Шуйский является героем праздника, но и весь город Псков от мала до велика, и, конечно же, павшие защитники крепости», - сказала Марина Иванова.

Десятый исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдет 24 августа в Пскове. Организаторами выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.