Культура

Сабля, кабассет и бандольер: военное снаряжение XVI-XVII веков представили в пресс-центре ПЛН

Начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль ознакомил зрителей онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» с элементами снаряжения XVI-XVII веков.

Среди экспонатов были сабля, кушак, шлем, шапка, бандольер и другие элементы снаряжения.

«Самым первым в глаза бросается сабля. Это оружие всадника, могла быть и оружием пехотинца. Сабли были абсолютно разные: и подешевле, и подороже, польские, турецкие, венгерские. В общем, пользовались всем, что можно было добыть, купить, отнять или передать от отца к сыну», – рассказал Роман Коваль.

Со слов эксперта, существует мнение, что если мы представляем себе стрельца, то сразу с бердышом, с мушкетом и обязательно с саблей, но оказывается, стрельцы в XVI веке редко носили сабли, а в XVII веке - носили.

«Почему я взял с собой кушак? Потому что это важный элемент платья служивого. Если ты ничем не подпоясался, то ты пахабник. Ты обязательно должен быть в шапке и подпоясанный. Так что это важный атрибут для мужского гардероба», – подчеркивает Роман Коваль.

Роман Коваль также отметил, что одежда служивых того времени особо не отличалась от гражданской. Отличие состояло лишь в том, что она могла быть окрашена.

«Шлем кабассет, а на Руси назывался шапка железная. Это пехотный шлем, в частности, если представить войско Стефана Батория, то кого-то из его солдат можно представить в чем-то подобном», – поделился гость студии.

Десятый исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдет 24 августа в Пскове. Организаторами выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.