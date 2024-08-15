Культура

Экскурсию-приключение по Поганкиным палатам проведут в Пскове

В среду, 21 августа, в 15:00 жителей и гостей Пскова приглашают на экскурсию-приключение «Дом, который построил Поганкин». Посетители смогут окунуться в таинственную атмосферу уникальных купеческих палат, наполненных загадочными историями о жизни их обитателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В XVII веке в Пскове было построено много каменных палат, но самыми крупными из них были Поганкины. Своими толстыми стенами, маленькими окнами и железными дверями с крепкими засовами они больше напоминали крепость. В палатах было 29 комнат, 119 окон, а лестницы между этажами располагались прямо внутри стен.

Участники экскурсии пройдут «сквозь стену» по внутристенной лестнице, узнают историю семьи Поганкина, услышат легенды и правдивые рассказы о торговой деятельности Сергея Поганкина, посетят экспозицию «Кабинет купца Поганкина».

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7). Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.