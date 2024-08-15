Исторический праздник «Воевода Шуйский» стал темой брифинга в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись онлайн-брифинга об историческом празднике «Воевода Шуйский», который прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 20 августа.
Праздник состоится 24 августа с 11:00 до 17:00 на территории у Покровской башни. Организаторами выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.
Подробнее о празднике сегодня рассказали:
Ведущий — Артем Татаренко.