Культура

Опубликована карта псковского исторического праздника «Воевода Шуйский»

Карта-схема площадок исторического праздника «Воевода Шуйский» теперь доступна псковичам и гостям города. Об этом Псковский музей-заповедник сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: Псковский музей-заповедник / Telegram

«С помощью карты вы точно не заблудитесь на территории у Покровской башни и найдете активность по душе», - отметили организаторы.

Площадки уже начали подготавливать к празднику. Специалисты обработали место проведения фестиваля от клещей.

Праздник стартует у стен Покровской башни 24 августа в 11.00.

Организаторами выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.