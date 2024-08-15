Культура

Концерт органно-вокальной музыки пройдет в Пскове

Концерт органно-вокальной музыки из цикла «Нино Рота. От небесного к земному» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 25 августа в 17.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото предоставил настоятель прихода Сергей Альхименок

Для гостей выступят лауреаты и дипломанты международных органных конкурсов – выпускник и аспирант-ассистент Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского по классу «Орган» Федор Морозов и солистка Москонцерта Татьяна Сучкова-Гавриилова.

Музыканты исполнят сочинения для голоса и органа из коллекции музыки знаменитого итальянского композитора Нино Роты, много писавшего для кинематографа. Изюминкой программы станет музыка, созданная к кинофильмам «8 ½», «Ромео и Джульетта», «Крёстный отец», «Амаркорд» и «Сладкая жизнь» в переложении для голоса и органа. В числе духовных произведений Нино Рота в концерте прозвучат Salve Regina и премьера – Ave Maria.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным билетам для зрителей старше 10 лет. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Продолжительность мероприятия 70 минут, без антракта.

Информацию можно уточнить по телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7 (911) 209-59-53.