Акция «Музейная неделя» в «Михайловском»: экскурсии, концерт, выставки и широкая Масленица

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» традиционно участвует во всероссийской акции «Музейная неделя», инициированной Министерством культуры Российской Федерации. В ходе нынешней акции, в период до 22 февраля, музеи предоставят участникам СВО и членам их семей возможность бесплатного посещения своих выставок и экспозиций.

Фрагмент выставки «Вот мельница…», участвующей в акции. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

«В рамках февральской всероссийской акции, — рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее-заповеднике, — наши сотрудники подготовили и проведут для гостей специальные экскурсии по мемориальным усадьбам «Михайловское», «Петровское», «Тригорское», по «Пушкинской деревне» и «Музею-мельнице в деревне Бугрово». Гостей также ждут на новых выставках, которые сейчас развёрнуты в музейном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Это выставки «Вот мельница...» к 40-летию создания Музея-мельницы в деревне Бугрово, «Моя Россия» (живопись и графика Э.Я. Выржиковского из собрания наследников художника), «Предеин Н.П. Скульптура и графика» к 75-летию со дня рождения художника из собрания Пушкинского Заповедника и экспозиция «Смирнов Вадим Вячеславович. К 100-летию со дня рождения», также из фондов Пушкинского Заповедника.

Ждут участников СВО и членов их семей и на фольклорной программе «Масляница-гуляница» на музейном мельничном подворье (21 и 22 февраля, сеанс в 15.00.), и на концерте военного оркестра 104-го гвардейского краснознамённого орденов Кутузова и Александра Невского десантно-штурмового полка.

Бесплатные билеты, уточнили в музее, можно получить в кассе учреждения. Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий статус участника СВО, а членам семьи — любые документы об их родстве с бойцом.

«Напомним, что участники специальной военной операции и члены их семей всегда, а не только в рамках акции “Музейная неделя“, имеют право на бесплатное посещение всех объектов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина “Михайловское“, а также наших интерактивных и культурно-образовательных программ», — особо подчеркнули в учреждении.

