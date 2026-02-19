Лошадей планируют завести в возрождаемой порховской усадьбе Строгановых

Планы по реставрации и восстановлению усадебного ансамбля губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову представил директор фонда «Возрождение усадьбы Строганова в Волышово» Ильяс Ягофаров. Предполагается, что в этом историческом месте будет создан культурный центр с возможностью размещения гостей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в Порховский округ посетил усадебный комплекс в деревне Волышово, чтобы обсудить возможности сохранения и реставрации уникального объекта культурного наследия федерального значения.

Также прорабатывается вопрос выращивания и содержания лошадей. Эти места славились коннозаводством. Породистые лошади из Волышово успешно выступали на выставках и соревнованиях в России и за рубежом.

Министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик доложил главе региона о проводимых работах по консервации в домике графини и доме управляющего, которые планируется завершить в марте. Работы ведутся при поддержке Министерства культуры России.

Кроме того, ведутся подготовительные работы для начала масштабной реставрации. Министерство культурного наследия Псковской области уже согласовало проектную документацию на реставрацию манежа. Ранее каждый раздел проекта прошел государственную историко-культурную экспертизу.

Напомним, усадебный дом в Волышово спроектирован в 1860-х годах. В архитектурный ансамбль имения Строгановых — Васильчиковых входили большой парк, храм, конный завод, манеж и другие постройки. В 2018 году дом графа пострадал от пожара.