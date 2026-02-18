Выставка «Невостановленные памятники Пскова» открылась в музее-квартире Спегальского

Открытие выставки «Невостановленные памятники Пскова» состоялось сегодня в музее-квартире архитектора, реставратора и художника Юрия Спегальского, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

С приветственной речью на открытии выставки выступила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Мемориальные музеи — это очень особенная структура. И важно, чтобы мемориальный музей не просто был, отдавая дань уважения памяти человека, который здесь жил, и тому, что он сделал, а чтобы музей был живым. И музей Юрия Спегальского как раз тот самый живой музей, где постоянно открываются новые интересные страницы, связанные с его деятельностью. Сегодня мы открываем выставку, у которой очень грустное название – "Невосстановленные памятники Пскова". Мы все хорошо знаем, что война нанесла колоссальный урон лицу города, что очень многое было уничтожено», - сказала Светлана Мельникова.

Материалы сегодняшней выставки рассказывают о 12 невосстановленных объектах как церковной архитектуры, так и интересных гражданских построек города, продолжила директор музея: «Центральной частью экспозиции являются материалы, собранные нашими сотрудниками, о двух памятниках церковной архитектуры. Один из них – это церковь Андрея Первозванного, которая находилась на территории Ивановского монастыря, одного из самых древних монастырей города. Впервые этот храм был упомянут в 1711 году. В 1764 году при Екатерине II был проведен реформенный процесс секуляризации, когда монастыри получили классность, некоторые были закрыты за ветхостью и малым количеством монахов и монахинь, а некоторые получили статус приходских».

Светлана Мельникова отметила, что церковь Андрея Первозванного стала обыкновенным приходским храмом. После революции 1917-го года храм был закрыт. Во время войны получил колоссальные разрушения и был разобран в 50-е годы. После этого он не восстанавливался.

«Есть такое выражение, что "рукописи не горят", так и памятники тоже бесследно не исчезают. И наша выставка дает возможность всем, кто придет в Музей-квартиру Спегальского, узнать, что был такой интересный храм на территории Ивановского монастыря», - заметила директор Псковского музея-заповедника.

Второй объект, представленный на выставке, – это церковь Николая Чудотворца. Она стояла на Завеличье и была древней и очень чтимой псковичами. Отмечается, что храм был известен еще с 14-го столетия.

«Его постигла такая же судьба, как и храм Андрея Первозванного. До наших дней он не дошел. Но что значит музейная работа? Когда мы сделали макет Пскова, мы не имели представления, как он точно выглядел, где он находился. А творческая работа наших научных сотрудников и собранный материал теперь позволят сделать 3D-модель этого храма. Как я уже говорила, он известен с XIV столетия, и я думаю, что этот образ Пскова XVII века, представленный в Поганкиных палатах благодаря усилиям наших научных сотрудников, будет меняться в зависимости от того, что мы будем находить, какие материалы, какие документы, будет дополняться новыми объектами», - подытожила Светлана Мельникова.

Материалы для выставки предоставлялись рядом музеев-партнеров Псковского музея-заповедника. Это и музей архитектуры имени Щусева, и Петергоф, и Государственный исторический музей. Как отметила Светлана Мельникова, это яркий пример музейного братства.

Представляя экспозицию посетителям, старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Андрей Шершневич подчеркнул значимость и уникальность подобной выставки. По его словам, необычность ей придает тот факт, что здесь присутствуют вещи и предметы обихода, которые принадлежат тем объектам, которые уже не существуют длительное количество времени. В качестве примера он привел икону «Огненного восхождения пророка Илии», которая была храмовой иконой, была утеряна в середине XX века, но обнаружена в архивах в Москве.

«Эта икона имеет трагическую судьбу. Она пропала в 1945 году, потом ее вернули, и в итоге она оказалась в Москве. Монастыря нет, и более того, этот монастырь был приписной Ивановскому монастырю. Ильинского монастыря нет, нет Андреевской церкви, но есть икона из Ильинского монастыря, храмовый образ, который хранился на протяжении долгого времени в уничтоженной во время войны церкви Андрея Первозванного», - поделился Андрей Шершневич.

Экспозиция выставки будет время от времени меняться, здесь будут появляться экспонаты, посвященные другим объектам невосстановленной архитектуры города Пскова.

Напомним, перед Великой Отечественной войной Псков был не только крупным промышленным центром Ленинградской области, но и городом-музеем национальной истории, культуры и искусства.

Город подвергся бомбардировкам и обстрелам во время наступления немецко-фашистских войск на Псков в 1941 году. В результате воздушных бомбардировок фугасными и зажигательными бомбами целые районы города были разрушены и сожжены. Повреждения получили историко-художественные памятники Пскова.

В период немецкой оккупации города, которая длилась с 9 июля 1941 года по 23 июля 1944 года, продолжилось разрушение архитектурного наследия. Немецкое командование подвергло город организованному разграблению.

Наибольший урон Пскову нанесли оккупанты летом 1944 года перед своим отступлением из города. Планомерно разрушались не только промышленные предприятия, предприятия коммунального хозяйства, культурные учреждения и пути сообщения, но и уничтожались древние укрепления, памятники зодчества, произведения искусства, лучшие дома. Большая часть города была превращена в руины.

С тех пор в областном центре была проделана огромная работа по восстановлению памятников архитектуры, неоценимый вклад в это дело внес архитектор Юрий Спегальский.