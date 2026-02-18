Розовыми блинами будут угощать на Масленице в Пушкинских Горах

Масленичные гулянья пройдут в Пушкинских Горах на стадионе «Святогорец» 22 февраля. На празднике гости смогут бесплатно получить одно из исторических блюд местности - розовые блины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Чтобы получить пару розовых блинов бесплатно от шеф-повара Алексея Алексеева из Санкт-Петербурга, гостям предлагают надеть любой розовый предмет верхней одежды, шапку или шарф. Если полностью нарядиться в розовое, то можно будет получить еще и стакан безалкогольного сидра.

«По этому старинному рецепту блины со свекольным соком готовила и няня великого поэта Арина Родионовна и моя бабушка, когда я проводил у нее лето в здешних краях. На празднике я поделюсь своим авторским рецептом, вдохновленным воспоминаниями из детства», - рассказал Алексей Алексеев.

Украшать праздник будут декорации и фотозоны, которые разработала сценограф Саша Алексеева, выпускница школы-студии МХАТ и художник-постановщик Московских театров.

Хэдлайнером музыкальной программы станет известная песенница Алена Минулина – финалистка проекта «Наша новая музыка» на Первом канале.

Помимо этого в программе для гостей будут представлены бесплатное катание на лошадях, игры и конкурсы, традиционный масленичный столб и сжигание чучела.