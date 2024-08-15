Культура

Акция «Семейный портрет на фоне любимого города» проходит в Великих Луках

Центральная городская библиотека имени М. И. Семевского в Великих Луках приглашает горожан принять участие в виртуальной фотоакции «Семейный портрет на фоне любимого города», приуроченной к Году семьи и Дню города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

С 20 по 26 августа участники могут прислать фотографии своих семей, сделанные в любом уголке города, который дорог их сердцу. Снимки следует размещать на стене группы библиотеки «ВКонтакте» в разделе «предложить новость».

Обязательно нужно указать в описании к фото фамилию семьи (например, семья Ивановых) и поставить хэштег: #СемейныйПортретНаФонеЛюбимогоГорода.

Каждый участник, приславший фото, получит электронный сертификат. Для получения сертификата страница должна быть открыта.