В Печорах пройдёт концерт органной музыки «От рассвета до заката»

Концерт органной музыки Ольги Бестужевой «От рассвета до заката» пройдёт в Печорах в стенах лютеранской церкви Святого Петра 24 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.
Фото предоставили организаторы концерта
Зрители погрузятся в атмосферу XVIII-XX веков. Вслед за исполнителем слушатели пройдут путь от восхода утренней звезды до вечернего призыва ко Всенощной, услышат колокола Вестминстерского собора и звуки летней грозы Венеции.
В программе концерта срез истории органной музыки от хорального Баха до русских образов в творчестве советского композитора Юрия Буцко. Исполнителем станет лауреат международных конкурсов, старший преподаватель Нижегородской государственной консерватории Ольга Бестужева.
В программе концерта «От рассвета до заката»:
Концерт начнется в 16:30, адрес: улица Гагарина,12а.