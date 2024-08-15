Культура

В Печорах пройдёт концерт органной музыки «От рассвета до заката»

Концерт органной музыки Ольги Бестужевой «От рассвета до заката» пройдёт в Печорах в стенах лютеранской церкви Святого Петра 24 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото предоставили организаторы концерта

Зрители погрузятся в атмосферу XVIII-XX веков. Вслед за исполнителем слушатели пройдут путь от восхода утренней звезды до вечернего призыва ко Всенощной, услышат колокола Вестминстерского собора и звуки летней грозы Венеции.

В программе концерта срез истории органной музыки от хорального Баха до русских образов в творчестве советского композитора Юрия Буцко. Исполнителем станет лауреат международных конкурсов, старший преподаватель Нижегородской государственной консерватории Ольга Бестужева.

В программе концерта «От рассвета до заката»:

И.С. Бах (1685-1750). Wie schön leuchtet der Morgenstern BWV 739 («Как прекрасно сияет утренняя звезда»),

И.С. Бах. Allein gott in der höh sei her BWV 676 («Прославлен в вышних только Бог»),

И.С. Бах. Прелюдия и фуга ля-минор BWV 543,

Йозеф Рейнбергер (1839-1901). Соната №4 ля-минор op.98, 1 часть,

Луи Вьерн (1870-1937). Вестминстерские колокола op. 54, №6,

Антонио Вивальди (1678-1741). Концерт №2 «Лето» из «Времен года», транскрипция для органа,

Юрий Буцко (1938-2015). Вечер, закат (Ко Всенощной созывают) из «Второй большой органной тетради: русские образы, картины, сказания, были и небылицы».

Концерт начнется в 16:30, адрес: улица Гагарина,12а.