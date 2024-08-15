Культура

Книга, перо, билеты в «Михайловское»: призы за посты разыгрывает Пушкинский заповедник

Призы от Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» могут получить активные пользователи Интернета, побывавшие на новых, юбилейных выставках в музее.



Поэт с пером на цветной автолитографии Александры Пономаревой «Деревня — наш кабинет» (2023) из фондов «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, новый конкурс проводят в приложении «Хорошие новости». До 25 августа там, в разделе «Событие», каждый посетитель выставки «Эмоции природы, природа эмоций...» или «225. Галерея портретов А.С. Пушкина», может разместить свой пост-впечатление об экспозиции, обязательно — с фотографией. Важно: сообщение должно быть с хэштегом #михайловскоеотмечаетпушкина и с приглашением побывать на выставке в «Михайловском». Подробную инструкцию о работе в приложении можно найти в официальных сообществах музея-заповедника в социальных сетях.

Самые удачливые и убедительно коммуникабельные — те, чьи посты наберут наибольшее количество так называемых социальных реакций (все лайки, репосты и комментарии суммируются) в одной из соцсетей — получат призы. Это два билета на посещение музея-усадьбы Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» — за первое, а также перо для письма вместе с путеводителем по Пушкинскому заповеднику — за второе и третье места.

Итоги конкурса, сообщили в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», подведут 26 августа.