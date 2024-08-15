Культура

Новый выпуск тревел-шоу «Скорей в музей!» посвятили Печорам и народу сето

Вышел четвёртый выпуск твевел-шоу Псковского музея-заповедника «Скорей в музей!», который посвятили истории города Печоры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Псковский музей имеет несколько филиалов, каждый из которых обладает своими уникальными экспонатами и богатствами. Все они располагаются в разных концах Псковской области, но вместе составляют необъятную историю Псковского региона. Один из таких филиалов находится в Печорах, именно ему решили посвятить новый выпуск шоу «Скорей в музей!».

В четвёртом выпуске тревел-шоу «Скорей в музей!» зрители вместе с ведущим отправятся в Музей истории города Печоры, который хранит немало тайн. Также в новой серии ведущий программы познакомиться с коренным малочисленным народом сето — настоящей жемчужиной региона. Зрители окунутся в атмосферу традиций малочисленного народа через их песни, танцы, народные костюмы и звон серебра, рассказали в музее.

Напомним, проект реализуется в рамках конкурса «VK Гранты — поддержка проектов в сфере культуры и искусства».