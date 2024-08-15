Культура

Фестиваль «Великие традиции» в Пскове объединил более 170 участников

Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции» в Пскове объединил более 170 участников из государственных, муниципальных и любительских коллективов пяти субъектов Российской Федерации (Республика Карелия, Республика Марий Эл, Московская область, Псковская область, город Санкт-Петербург ), а также специалистов, деятелей культуры и искусства, представителей творческих союзов, волонтеров культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Девиз мероприятий фестиваля: «Сохраняем. Преумножаем. Чтим».

Свое мастерство в рамках конкурсной программы фестиваля смогли продемонстрировать 10 коллективов-участников. Их оценивало профессиональное жюри, в числе которого композитор, музыкант, солист Государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица» Евгений Желинский; заслуженный работник культуры Республики Карелия, педагог, руководитель ансамбля кантелистов Sadakieli, преподаватель Петрозаводского музыкального колледжа имени К. Э. Раутио Надежда Дробышевская; заслуженный деятель искусств Псковской области, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской», руководитель Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева Константин Абабков.

Кульминацией фестиваля стало награждение победителей конкурса и ала-концерт, в который вошли лучшие творческие номера коллективов-участников и приглашенных артистов. В их числе гордость Пскова — заслуженный коллектив народного творчества ансамбль «Сказ» имени В. Румянцева.

В рамках фестиваля работала интерактивная площадка «Ремесла древней Псковщины». Каждый желающий смог принять участие в мастер-классах под чутким руководством мастеров декоративно-прикладного творчества, а также поучаствовать в игрищах и забавах вместе с фольклорным ансамблем «Уграда».

«Великие традиции» подарили жителям двух городов — Пскова и Порхова незабываемые выступления специального гостя фестиваля — Подмосковного оркестра русских народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии.

Помимо конкурсной программы в рамках фестиваля была организована работа двух творческих лабораторий, где члены жюри смогли обменяться опытом и лично пообщаться с каждым участником.

Все участники и зрители также смогли посетить выставку традиционных народных инструментов Псковской области «Сохраняя, преумножаем».

Организаторы фестиваля благодарят всех участников, членов жюри и гостей фестиваля за настоящий праздник народного творчества, а также команду волонтеров культуры за оказанную помощь.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Организатор Фестиваля — Автономная некоммерческая организация «Содействие развитию культуры и массовых коммуникаций «Культурный регион».

Методическая, организационная и информационная поддержка: - Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, Псковский областной центр народного творчества.