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Культура

Поэтов и чтецов в Пскове приглашают принять участие в литературном конкурсе

23.08.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

Псковичей приглашают принять участие в городском конкурсе Литературного пространства молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре. 

 Фото: Виктория Новикова

Работы на конкурс принимаются по четырём тематическим номинациям: «Лучший поэт», «Лучший чтец», «Лучший писатель малого жанра» и «Лучший иллюстратор». В каждой такой номинации по две возрастные категории – от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет.

Участники, отправляющие анкеты, должны обязательно прикрепить свои работы, а те, кто подаётся на номинацию «Лучший иллюстратор», своё портфолио с примерами рисунков или картин, чтобы организационный комитет конкурса мог выбрать тех, кто сможет проиллюстрировать сборник уже этой осенью.

Принять участие могут учащиеся школ, студенты профессиональных училищ, студенты высших учебных заведений, работающая молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет. Заявки вместе с работами принимаются до 23 сентября по ссылке.

Отметим, параллельно с проведением конкурса в рамках литературного пространства также будут проходить несколько бесплатных мероприятий – творческие мастер-классы, квиз, квартирник, экскурсии и поездки по литературным местам. В итоге будет издан печатный сборник с произведениями и иллюстрациями участников, записана аудиокнига голосами молодых поэтов. Каждый участник сможет получить свою копию данных материалов безвозмездно.

Вся актуальная информация будет публиковаться в официальной группе литературного пространства и на странице партнёра проекта – молодёжного центра Пскова.

Напомним, проект «Литературное пространство молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов» стал победителем городского конкурса молодёжных проектов «Есть идея» и реализуется за счёт его субсидий.

Теги: #конкурс
Источник: Псковская Лента Новостей
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