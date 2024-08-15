Культура

Посетить праздник «Воевода Шуйский» посоветовал псковичам Борис Елкин

Глава Пскова Борис Елкин дал советы, чем заняться в городе в предпоследние выходные уходящего лета. Афишу мероприятий в Пскове он по традиции опубликовал в своем Telegram-канале.

Так, глава Пскова рекомендует сходить на выставку муниципалитетов Псковской области в честь 80-летия региона и найти стенд города Пскова. Выставка проходит в Финский парке с 13:00 до 21:00.

Также можно посетить исторический праздник «Воевода Шуйский», который пройдет в эту субботу у Покровской башни (Свердлова, 3) с 11:00 до 17:00.

Псковичам советуют присоединиться к музыкальному фестивалю «Диалог поколений» с Денисом Мацуевым. Мероприятие состоится в БКЗ филармонии (Некрасова, 24) в субботу и воскресенье в 19:00.

Кроме того, можно сходить на концерт в честь ветеранов труда «А мы ровесники» в ГКЦ (пл. Победы, 1) в воскресенье в 12:00, стать участником креативного фестиваля Lo-fest в пространстве «Лофт» (Спортивная, 1Б) в субботу в 14:00 или отправиться на экскурсию в музей романа В.А. Каверина «Два капитана» (Октябрьский пр-т, 7А) в субботу и воскресенье с 11:00 до 16:00.

«Желаю всем интересно провести предпоследние выходные уходящего лета!», - отметил Борис Елкин.