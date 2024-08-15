Культура

Клуб «Терция» продемонстрировал военные маневры на историческом празднике «Воевода Шуйский»

Пехотный полк «Менихгоффен» исторического клуба «Терция» удивил реконструкцией военных маневров первой половины XVII века гостей праздника, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы очень гордимся тем, что в Пскове проводятся подобные праздники, потому что бывает такое, что люди забывают исторические события, ярким напоминанием о которых служат подобные мероприятия», - отметили члены исторического клуба «Терция».

Напомним, что исторический праздник «Воевода Шуйский» проходит в Покровском углу, сегодня, 24 августа.

Организаторами праздника выступили Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества, Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодежный центр.